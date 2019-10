“Tutti nella stessa Barga”, via al secondo World Café

Altri articoli in Barga

lunedì, 21 ottobre 2019, 18:40

Torna anche quest’anno Thesweetday, il giorno più dolce per Theobroma Capolavori di Dolcezza, il giorno in cui si festeggia la nascita della cioccogelateria

lunedì, 21 ottobre 2019, 18:34

La Regione Toscana si attivi con Arpat, in accordo col comune di Barga, perché sia installata una centralina fissa a Fornaci di Barga che garantisca il monitoraggio continuo della qualità dell'aria. E' quanto chiede Sì-Toscana a Sinistra in una mozione presentata in Consiglio regionale

lunedì, 21 ottobre 2019, 18:32

"Cinema in corsia", il percorso integrato di riabilitazione attraverso l'immagine e l'immaginario, è stato tra i temi al centro del congresso "Mi prendo cura di te", promosso dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Genova e che si è tenuto venerdì scorso, 18 ottobre, nel capoluogo ligure

domenica, 20 ottobre 2019, 18:13

Chiesa del Sacro Cuore gremitissima in occasione dell'ultimo saluto al giovane arbitro e volontario Francesco Tontini, 18 anni, che giovedì sera è rimasto coinvolto in un tragico incidente sulla via principale di Fornaci di Barga

domenica, 20 ottobre 2019, 17:05

Anche il Cipaf CNN di Fornaci di Barga, per voce del suo presidente Giuseppe Santi, chiede a gran voce provvedimenti dopo l'ultimo tragico incidente consumatosi lungo Via della Repubblica

domenica, 20 ottobre 2019, 16:22

Questa notte ignoti hanno danneggiato la panchina rossa davanti alla monumento degli Alpini di Barga. Gesto inqualificabile