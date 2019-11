Barga



A Barga cento scrittori provenienti da tutta Italia

giovedì, 28 novembre 2019, 11:08

Questa edizione del Garfagnana in Giallo Barga Noir - con la due giorni di Lucca Noir - vedrà la partecipazione Barga sabato 30 novembre per gli eventi nell'aula magna all'Istituto superiore e poi in teatro, di decine di scrittori e scrittrici provenienti da tutta Italia. Dalla Sicilia, dal Veneto, dalla Campania, dal Lazio, dal Piemonte arriveranno le penne più promettenti del giallo e del noir. Tra questi anche una classe del Liceo classico "Pasquale Galluppi" di Catanzaro che parteciperà alle giornate di lavori e presentazioni. Diciotto ragazzi che raggiungeranno in volo la Toscana grazie al progetto di scrittura del Bimed.

Completa anche la sala di ricevimento dell'Istituto alberghiero con 110 commensali che con la Cena con il delitto attenderanno - degustando la meravigliosa cucina a chilometro dell'Istituto Fratelli Pieroni - di conoscere i nomi dei vincitori dell'edizione 2019.

Il festival fa vivere dunque l'ultimo fine settimana di novembre come se fosse un week end di alta stagione. Importante la ricaduta sul territorio per la presenza di decine di ospiti che stanno facendo conoscere l'affascinante bellezza di Barga autunnale grazie a migliaia di post che in queste ore stanno affollando i social.

Grande la soddisfazione dei curatori del Festival Andrea Giannasi, Fabio Mundadori e Chiara De Magistris, che stanno già lavorando alla dodicesima edizione.