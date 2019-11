Barga



A Barga un triangolare in ricordo di Francesco Tontini, Nico Giannotti e Claudio Marchi

mercoledì, 27 novembre 2019, 13:44

E' ufficiale, il Barga organizzerà sabato 28 dicembre un triangolare di calcio allo stadio "Johnny Moscardini" per ricordare le figure di tre persone che ci hanno lasciato ma che sono sempre vivi nei nostri ricordi: Francesco Tontini, Nico Giannotti e Claudio Marchi.



Parteciperanno a questa manifestazione sportiva di solidarietà una rappresentativa dei ragazzi nati nel 2001 come Francesco e saranno guidati in panchina da istruttori che hanno avuto il piacere di allenare sia Francesco che Nico, come Ottaviano Vergamini, Marco Cecchi, Massimiliano Giusti, Mariano Giuliani, Stefano Marchi e Simone Romei, poi ci sarà una rappresentativa della Misericordia del Barghigiano dove Francesco prestava servizio come volontario, e una rappresentativa formata dai ragazzi dei Gatti Randagi e GS Amatori Barga.



Un triangolare di calcio con mini tempi dove la vera finalità sarà quella innanzitutto di ricordare i tre ragazzi e poi quella di raccogliere fondi da destinare in beneficienza alla Misericordia del Barghigiano e all' Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Dai tanti volontari che vorranno dare una mano saranno preparati bomboloni, necci, mondine, pasta fritta e vin brulè, e insieme all' offerta che sarà data all' ingresso più quello raccolto nella giornata tutto sarà donato in beneficienza.



La società dell' AS Barga, impegnata da diversi anni nell' organizzare all'interno della Sagra del Pesce e Patate serate di beneficienza da donare alle Associazioni del territorio bisognose, chiama a raccolta tutta la cittadinanza barghigiana per rispondere in massa presente a questa manifestazione; la società del Presidente Mori ha chiesto anche un' aiuto nel sensibilizzare questa iniziativa al Comune di Barga e alla Pro Loco di Barga.