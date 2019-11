Barga



A Fornaci di Barga il meeting del progetto "La rete"

martedì, 5 novembre 2019, 15:59

Sabato 9 e domenica 10 novembre, a Fornaci di Barga, l'associazione Arte, espressività e discipline olistiche (Aedo) celebrerà la conclusione del progetto, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, "La rete - Costruire legami, sfuggire all'isolamento".

Da un anno e mezzo l'associazione Aedo, in collaborazione con il Centro di salute mentale Valle del Serchio dell’Azienda USL Toscana Nord ovest e in partenariato con le associazioni Animali Celesti/teatro d'arte civile, Oikos, Fraternità di Misericordia di Borgo a Mozzano, Fraternità di Misericordia di Corsagna, Associazione dilettantistica San Michele, ha condiviso, attraverso manifestazioni, performance e azioni divulgative, in ben sedici regioni, attività in favore di persone fragili, di studenti, operatori sociali, sanitari e cittadini di ogni ordine e grado, per costituire una “rete” nazionale tra soggetti pubblici e privati alla quale hanno aderito più di venti realtà associative in tutta Italia.

Il programma del meeting è articolato con interventi, incontri, performance e tavole rotonde che si svolgeranno sabato 9 e domenica 10 novembre a Fornaci di Barga (al centro diurno di via dell'Asilo e al cinema Puccini in via Provinciale) e a Barga (all'Istituto superiore di istruzione in via dell'Acquedotto).