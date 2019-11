Barga



A Fornaci è già Natale: inaugurata la nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio

sabato, 30 novembre 2019, 17:36

di viola pieroni

Aria emozionante quella che si respira oggi a Fornaci di Barga, dopo l'inaugurazione della nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza IV novembre. Un’idea di Andrea Bisio e Michael Grosso, che insieme sono riusciti a realizzare quella che si è trasformata in una vera e propria “mini cittadella” natalizia: il ghiaccio, la giostra per i più piccoli e uno stand gastronomico con prodotti a tema invernale.

A seguito del taglio del nastro (e dopo aver smaltito la prima parte decisamente affollata della fila), Andrea e Michael hanno voluto spendere due parole per ringraziare tutti i commercianti che hanno contribuito, con il loro supporto, a rendere possibile tutto questo: Giuseppe Santi e Paolo Donati come coordinatori e portavoce dei commercianti, ma anche numerosi negozi (in primis “Fiori e Piante”, di fronte alla piazza, che ha donato le decorazioni arboree) che si sono dedicati a rendere la realizzazione di questo progetto la migliore possibile. L'unica pecca della giornata le molte auto a bloccare le strade, mentre il parcheggio poco distante era pressoché vuoto: un gesto che forse molto si discosta da quell'atmosfera di serenità e tranquillità che ha caratterizzato l'intera giornata.

Alla domanda: “Come vi è venuto in mente di aprire qui una pista di pattinaggio?” Michael ha risposto di come sia rimasto affascinato dalla piazza e dai bei negozi, un bello spazio insomma in cui poter creare qualcosa di interessante, mentre Andrea ha parlato di quanto per lui tutto questo sia stato una scommessa con se stesso, per “riportare a Fornaci, un posto così caro per me, questo divertimento”.

Un altro grande ringraziamento è stato quello dovuto ai consiglieri, che a loro volta hanno fatto presente quanto questa loro iniziativa sia improntata a dare qualcosa alla cittadinanza.

I gestori della giostra di fianco alla pista, Colombo, si sono a loro volta detti più che speranzosi, con tutti i presupposti in regola per un ottimo dicembre e oltre, annotando anche quanto si siano trovati in perfetto accordo con i commercianti.

Anche per quanto riguarda, infine, lo stand gastronomico gestito dai polentari di Filecchio, le aspettative non sono da meno: mondine, necci e vin brulé, in pieno stile invernale e, soprattutto, di “festa paesana" che però non durerà di certo solo un week-end. “Ci sono le condizioni per riportare tanta gente a Fornaci - dice Lorenzo Tonini, consigliere comunale -, in questa piazza, con ora questa meravigliosa attrattiva: in più, questa gastronomia riprende le caratteristiche della stagione, sperando di essere un preludio di prosperità e molta felicità per gli auguri natalizi.”