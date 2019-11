Barga



A Fornaci un incontro in difesa della sanità pubblica

martedì, 5 novembre 2019, 09:37

Il Comitato per l'Attuazione della Costituzione Valle del Serchio organizza una iniziativa politica per venerdì 8 novembre alle 21 a Fornaci di Barga, presso la saletta sopra la stazione. All'iniziativa dal titolo "In difesa della sanità pubblica – Mobilitiamoci!", parteciperanno Paolo Sarti, consigliere regionale del gruppo Si Toscana a Sinistra, e Luca Dinelli, sindacalista della Rsu Fials Usl Toscana Nord Ovest.

"Ricordiamo - dichiara il Comitato per l'attuazione della Costituzione - Valle del Serchio - il testo dell'art. 32 della Costituzione che nel primo paragrafo recita "«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.».

Questo diritto non solo è lontano dalla piena attuazione, ma col passare degli anni è anzi venuto sempre meno, arrivando così a un forte declino della sanità pubblica; politiche di tagli e strategie mirate stanno portando verso la distruzione del sistema sanitario pubblico universale, a tutto vantaggio della sanità privata ed a danno delle prestazioni e della qualità del servizio alle persone.

Contro tutto questo è necessaria una piena presa di coscienza del fenomeno, l'analisi delle politiche che stanno determinando queste scelte, infine una forte mobilitazione popolare".