Barga



A.S. Barga, una donazione in ricordo di Francesco Tontini

giovedì, 21 novembre 2019, 08:38

Ancora un grande gesto di solidarietà, l'ennesimo, da parte dell'A.S. Barga; la società del presidente Mori ha consegnato alla Misericordia del Barghigiano l'intero incasso del 20 ottobre della gara casalinga di seconda categoria tra Barga e Pontecosi, 400 euro, per ricordare la morte del giovane Francesco Tontini, deceduto in un incidente stradale a Fornaci di Barga.



Colpita nel cuore come tutta la comunità barghigiana, la società azzurra aveva subito deciso di compiere questo gesto per ricordare Francesco che tra l' altro ha militato come calciatore nel Barga come i suoi coetanei nati nel 2001. Intanto la società si è già messa in moto per organizzare sabato 28 dicembre allo stadio "Johnny Moscardini" di Barga un'amichevole di calcio tra una rappresentativa dei ragazzi nati nel 2001 e che hanno giocato con Francesco e una rappresentativa delle Misericordie in una giornata che sarà dedicata interamente al ricordo di tre persone che non ci sono più ma che sono sempre nei nostri cuori: Francesco Tontini, Claudio Marchi e Nico Giannotti.



L' incasso dell'intera giornata sarà devoluto in beneficienza alla Misericordia del Barghigiano e all'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Nella giornata del 28 dicembre, preparato tutto allo stadio dai molti volontari che vorranno dare una mano, ci sarà la possibilità di gustare mondine, pasta fritta, bomboloni e vin brulè, il ricavato sarà dato in beneficienza.



Per maggiori informazioni sull'organizzazione della giornata potete contattare il segretario dell'A.S. Barga Leonardo Barsotti al 338 2386840.