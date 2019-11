Barga



Al Cinema Roma una mattinata dedicata a Nazareno

venerdì, 8 novembre 2019, 14:33

di tommaso boggi

“La provincia di Lucca e la Grande Guerra”, questo il titolo del documentario realizzato da Cesare Baldassarri assieme al compianto Nazareno Giusti, il cui ricordo ha pervaso tutta la presentazione di questo documentario finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che verrà trasmesso in sei puntate da 30 minuti ogni sabato alle 21 su NoiTV.

Un ricordo, ricco di testimonianze, della vita in guerra di quei tanti giovani che partirono, chi da Lucca, chi dai piccoli paesi della valle, chi addirittura da paesi stranieri, per andare a combattere sul fronte, donando spesso la vita al tricolore. Racconti intensi che hanno potuto vedere la luce grazie all’impegno di Nazareno, alla cui memoria è stata dedicata la mattinata: “un ragazzo che ha dato tanto al nostro territorio, una figura poliedrica: scrittore, vignettista, giornalista … che pur non essendo di Barga viene considerato come tale dalla nostra comunità, visto il grande contributo culturale dato alla crescita del nostro comune” ha detto il primo cittadino Caterina Campani.

In sala presente gran parte della comunità politica barghigiana, oltre che una delegazione dei ragazzi dell’ISI Barga, il questore di Lucca Maurizio Dallemura, l’ex vice questore Ennio Di Francesco, la direttrice dell’Istituto Storico Lucchese di Barga Sara Moscardini, la presidente della Fondazione Cristiana Ricci e molti, moltissimi venuti a ricordare Nazareno e a godere della visione di un documentario dettagliato e curato nei minimi dettagli, dove alle testimonianze si alternano le meravigliose ricostruzioni dei rievocatori dell’associazione Linea Gotica, presenti in sala.

Queste le parole di Cristiana Ricci su Nazareno:“Un ragazzo serio, impegnato e appassionato, che colpiva per la sua educazione, sensibilità e ricerca della verità. È raro vedere tanta passione per la storia e tanta professionalità in un ragazzo così giovane, nella storia ricercava le proprie origini, un vero studioso che mancherà al mondo della ricerca e a noi tutti che lo abbiamo conosciuto e che abbiamo avuto l’onore di collaborare per lui. Grazie Nazareno, non ti dimenticheremo” ha concluso la presidente della Fondazione.

È seguito poi un toccante intervento del colonnello Vittorio Biondi, che, in una lettera rivolta direttamente al ragazzo ha parlato del vuoto lasciato dalla sua perdita, del lavoro dietro questo documentario concludendo, poco prima di far iniziare il documentario la cui presentazione venne rimandata per una serie di eventi, in questo modo: “Adesso lo presentiamo, stai tranquillo Nazareno”.