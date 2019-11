Barga



Al via la stagione di prosa del Teatro dei Differenti

venerdì, 8 novembre 2019, 13:42

All'insegna della grande musica, giovedì 14 novembre (ore 21), aprirà la stagione di prosa 2019/20 del Teatro dei Differenti promossa dal comune di Barga e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

La vivacità e gli intrecci timbrici dell'OMA incontrano una tra le voci più carismatiche del panorama musicale italiano: Ginevra di Marco, accompagnata da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, salirà sul palco dei Differenti insieme all'Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink con 35 musicisti provenienti da Albania, Palestina, Libano, Tunisia, Argentina, Colombia, Bangladesh, Giappone, Romania, Russia, Svizzera e dalle più svariate regioni italiane. Ginevra di Marco nel 1993 partecipa come ospite in Ko de mondo primo disco dei CSI. Le sue qualità vocali la fanno subito notare e già dal seguente disco la si può considerare prima voce al fianco di Giovanni Lindo Ferretti, cantante del gruppo. Con il Consorzio Suonatori Indipendenti resterà per i dieci anni successivi, condividendo tutti gli album in studio e i tour.

L'Orchestra Multietnica di Arezzo è invece un progetto costituito nel 2007, con l'intento di mostrare quello che accomuna cultura e tradizione: sapori, ritmi e suoni.

Ha tracciato in questi anni di concerti, spettacoli teatrali e laboratori in tutta Italia un percorso di pace, di nomadismo e di amore per le proprie radici, che dal Nord Africa sale per la Turchia, la Grecia, i Balcani, l'Est Europeo, e arriva fino al nostro Paese, alle coste bagnate da quello stesso Mediterraneo, che unisce e allontana i popoli. Cultura e musica significano pluralità, confronto e mescolanza. Senza dimenticare la drammatica necessità di fermare la spirale di guerra, di trovare una soluzione di pace giusta ed una convivenza fondata sul riconoscimento dei diritti di tutti all'esistenza, alla creatività, alla vita.

Uno spettacolo unico tra tradizione musicale italiana e non solo.

I ticket partono da € 13 e per prenotarsi è possibile contattare l'Ufficio Cultura del Comune di Barga allo 0583724791 email cultura@comunedibarga.it oppure direttamente dalla pagina Facebook del Teatro dei Differenti.