Barga



Arca della Valle, uscito il calendario 2020

martedì, 26 novembre 2019, 17:40

E' uscito il calendario 2020 dell'associazione Onlus per la difesa degli animali "L'Arca della Valle" di Barga.



Il calendario è la fonte principale dell'associazione per poter accudire e curare tanti animali abbandonati o in difficoltà sul nostro territorio durante il corso dell'anno e viene distribuito dai volontari dell'associazione presenti sul territorio, durante le varie manifestazioni natalizie e presso alcuni locali "Pet Friendly" della zona.



Per informazione sui punti di vendita: www.arcadellavalle.it, pagina facebooK o arcacalendario@virgilio.it