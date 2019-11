Barga



"Aria di ricerca": incontro all'Isi Barga

martedì, 5 novembre 2019, 16:29

Si intitola "Aria di Ricerca in Valle del Serchio - L'etica della ricerca scientifica nell’epoca della scienza per e dei cittadini" l'appuntamento in programma sabato 9 novembre alle 18, nell'aula magna dell'Isi Barga.



Saranno presenti Caterina Campani, sindaco di Barga, Fabrizio Rufo, della Sapienza Università di Roma, e Antonella Ficorilli, della Società Epidemiologia & Prevenzione. Le associazioni e i cittadini sono invitati a partecipare in collaborazione.



Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 nell’ambito dell’accordo di sovvenzione N° 824484.