Barga



Barga in... marcia per la solidarietà

martedì, 12 novembre 2019, 15:18

di tommaso boggi

Sport e solidarietà, queste le parole d’ordine della marcia, valida per il Trofeo Podistico Lucchese, organizzata dal Gruppo Marciatori FIDAS Fornaci e patrocinata dal comune di Barga, che vedrà sabato 16 novembre scendere atleti e chiunque vorrà farlo per le strade del comune in un’iniziativa non competitiva per finanziare la Misericordia del Barghigiano.

Il sindaco di Barga Caterina Campani ha presentato l’evento, assieme a Ennio Pieraccini per la Misericordia del Barghigiano e Paolo Corrieri per il Gruppo Marciatori FIDAS Fornaci, questa mattina (12 novembre) in Palazzo Pancrazi, sottolineando subito l’importanza di questa iniziativa: “il significato della giornata di sabato è l’importanza dello sport, del sociale e del volontariato, questa marcia viene infatti fatta per aiutare la Misericordia del Barghigiano e vi sono quindi questi due importantissimi ambienti che si uniranno sabato per dare una mano ad un’associazione fondamentale sul territorio.



Hanno fatto quindi bene i “marciatori” a creare quest’evento - continua Campani - ed a dedicarlo e destinarlo alla Misericordia in questo momento duro per l’associazione e per tutti noi a causa della recente scomparsa di Francesco, un periodo provante per i membri della Misericordia e questa marcia vuole essere per noi anche un sostegno emotivo alla misericordia e ai suoi volontari: un abbraccio collettivo della nostra comunità all’associazione” conclude il primo cittadino barghigiano.

La marcia avrà due percorsi che partiranno da Piazza IV Novembre, il primo da tre chilometri arriverà fino a Fornaci Vecchia e ritorno, mentre il secondo sarà da nove chilometri e seguendo il tragitto del primo nella fase iniziale arriverà poi a Loppia, risalendo da lì fino a Filecchio. Il costo dell’iscrizione è di soli tre euro e potrà essere fatta alla partenza della marcia in Piazza IV Novembre dalle ore 15 alle ore 16, l’evento è aperto anche alle scuole e le prime tre che si iscriveranno verranno premiate con del materiale scolastico.

Per informazioni: Alessio Suffredini 3406057787 Paolo Corrieri 3478921055