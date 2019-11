Barga : fornaci di barga



Casa del Buglia, Kme ricorre al Tar: il 13 l'udienza

giovedì, 7 novembre 2019, 18:16

Non si ferma lo scontro tra comune di Barga e Kme per la Casa del Buglia, storica abitazione fornacina che si trovava sul territorio dell’azienda, demolita nei mesi scorsi per un intervento di messa in sicurezza dopo alcuni gravi danni causati dal meteo nel 2018, ma di cui l’amministrazione nel luglio scorso aveva richiesto, tramite ordinanza, il ripristino integrale.

La casa, che era situata su dei terreni di grande interesse per l’azienda che sarebbe in parte interessata proprio a quell’area per la costruzione del tanto discusso pirogassificatore, dovrebbe essere ricostruita da KME con i materiali del precedente immobile, per non andare incontro all’esproprio dell’area da parte del comune.

L’azienda, che ha ottenuto nelle settimane scorse il dissequestro dell’area prima sigillata dalla Procura di Lucca, è quindi ricorsa al TAR richiedendo la sospensione del provvedimento comunale con un’udienza indetta per il 13 novembre dove il comune di Barga sarà difeso dall’avvocato Giuseppe Toscano.