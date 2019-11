Barga



Cercatore di funghi si ferisce nel bosco, si alza Pegaso

venerdì, 1 novembre 2019, 13:05

La stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano sta intervenendo nei boschi in località San Bartolomeo nel comune di Barga. L’attivazione è arrivata alle 11 per intervenire su un cercatore di funghi che ha riportato una probabile frattura agli arti inferiori.



L’uomo, 44 anni e residente in provincia di Modena, è stato raggiunto dalla squadra del Soccorso Alpino con medico e dall’ambulanza partita da Fornaci di Barga. E' stata preparata l’evacuazione per permettere all’elisoccorso di recuperare il ferito e procedere al trasporto in ospedale. Pegaso 3 ha stimato il raggiungimento del target in 10 minuti.



L'infortunato è stato trasportato all'ospedale di Massa.