Conclusi i lavori di ricostruzione degli Archi della Ripa

giovedì, 28 novembre 2019, 13:02

Inaugurata stamattina la prima panchina rossa all'interno di un complesso scolastico, nonché l'85esima in due anni, presso l'aula Magna dell'ISI Barga

giovedì, 28 novembre 2019, 11:08

Questa edizione del Garfagnana in Giallo Barga Noir - con la due giorni di Lucca Noir - vedrà la partecipazione Barga sabato 30 novembre per gli eventi nell'aula magna all'Istituto superiore e poi in teatro, di decine di scrittori e scrittrici provenienti da tutta Italia

mercoledì, 27 novembre 2019, 20:06

Uno scossone improvviso oggi ha colpito l’opposizione di Barga, con la fuoriuscita dal gruppo Progetto Comune, che fa capo a Francesco Feniello, di Chiara Pinelli, in favore del primo dei non eletti Gesualdo Pieroni

mercoledì, 27 novembre 2019, 16:39

Dopo l'incontro di stamattina tra il presidente della provincia Menesini e gli studenti dell'Isi Barga, al fine di discutere circa le problematiche lamentate dagli alunni in queste ultime settimane, intervengono gli esponenti Lega e FdI

mercoledì, 27 novembre 2019, 15:46

"Proficuo e cordiale". Così la provincia ha definito l'incontro di stamani all'ISI Barga tra il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, la dirigente scolastica dell'istituto, professoressa Iolanda Bocci, il sindaco di Barga Caterina Campani e gli studenti. Per la parte tecnica della provincia era presente l'architetto Francesca Lazzari

mercoledì, 27 novembre 2019, 15:17

L’incontro, a quanto pare, è stato infatti pubblicizzato come aperto al pubblico dal capo di gabinetto del presidente Menesini, cosa che ha portato FdI e Lega a mandare sul posto dei loro rappresentanti che, però, si sono ritrovati tenuti fuori dal plesso scolastico