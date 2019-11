Barga



Ecco il nuovo volto della commissione pari opportunità

sabato, 23 novembre 2019, 19:10

di viola pieroni

E' stata presentata oggi la commissione pari opportunità del comune di Barga. Sin da subito la sindaca Caterina Campani ha ringraziato le due precedenti presidenti, Mary Campbell (venuta a mancare a marzo dello scorso anno) e Elena Garzanti, per poi passare a presentare Beatrice Balducci, delegata della commissione pari opportunità: oltre a lei, entrata di diritto nella commissione essendo consigliera, troviamo i nomi di Claudia Gonnella, Chiara Pinelli, Lorenza Cardone, Sabrina Moni, Maresa Andreotti e delle assessore Sabrina Giannotti e Francesca Romagnoli.

Altre otto donne invece (Sonia Ercolini, Benedetta Donati, Erica Baroncelli, Giulia Santerini, Manuela Ricci, Gioia Casci, Vittoria Cardella e Oriana Rafanelli), residenti nel comune e selezionate tramite un bando che prendeva in esame le esperienze e le posizioni attive per quanto riguarda la scuola, il sociale e l’associazionismo, sono entrate a far parte della commissione come membri attivi (anche le altre che ne abbiano fatto domanda, sono comunque invitare a seguire gli incontri a partecipare attivamente).

Le funzioni generali sono quelle di tutela e garanzia, il tutto sviluppando una rete di collaborazioni con varie realtà territoriali e associazioni, in tutta autonomia rispetto al comune, al fine di promuovere un superamento degli stereotipi di genere tramite numerose iniziative di sensibilizzazione, anche per quanto riguarda la violenza domestica e i femminicidi, motivo per cui è stata scelta come data quella odierna, alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza di genere.

Le parti più importanti da coinvolgere, come sottolinea Beatrice, sono le scuole. Per loro, sono già stati messi in cantiere svariati progetti, laboratori e iniziative, tra cui l’inaugurazione, giovedì 28, della panchina rossa all’Isi Barga dedicata a Vanessa Simonini: un messaggio forte, che si spera spinga molti ragazzi a riflettere, ogni giorno, seduti su quella panchina, su un tema così delicato. Lunedì 25, invece, sempre gli studenti delle scuole di Barga parteciperanno ad un Flash Mob in onore di questa giornata, dalle 9 a 12, e a cui la cittadinanza è invitata ad unirsi, in segno di appoggio delle iniziative.

Sonia Ercolini, già presente nella precedente commissione, ha parlato di come già in cinque anni si sia dato il via a molte iniziative sul territorio, ma ci sia comunque una forte necessità di essere ancora più vicine alle donne e a tutte le persone, perché “la responsabilità di questo incarico è grande - ci dice Sonia - e abbiamo tanti obiettivi da portare avanti, con passione. Queste sedici donne rappresentano un enorme bagaglio di esperienze, con cui sarà possibile stipulare un ricco e vario programma annuale di progetti.”

Nonostante infatti la commissione si sia insediata solo un mese fa, ha iniziato sin da subito a raggruppare un certo numero di contatti per realizzare progetti da vedere attuati nei prossimi mesi: eventi volti a parlare di disparità di genere nel mondo del lavoro, di problemi alimentari, di immigrazione e integrazione, di tumore al seno e supporto clinico per esso, di famiglia, sport, cultura e disabilità. “Dialogo con le donne, per le donne".

Infine, la sindaca Caterina Campani ha concluso parlando di come per lei, una tra le prime donne della commissione costituita dieci anni fa, di cui ha fatto parte di diritto anche nella scorsa amministrazione, ci sia stato un miglioramento progressivo, una sempre maggiore consapevolezza di realizzazione e di cambiamento sul territorio. “Anche se in questo mandato non sarò presente all'interno della commissione - racconta - sento questo progetto profondamente mio, sia come prima sindaco donna, sia come donna e basta: in tutti i casi, sarò presente con il mio contributo.”