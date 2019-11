Barga : fornaci di barga



Ennebi Computers: non solo computer, ma telefoni, tablet e molto altro

giovedì, 14 novembre 2019, 12:53

Il punto vendita Ennebi Computers di Fornaci di Barga torna a ribadire come il suo punto di forza sia l’assistenza al cliente, dopo vent’anni sul territorio infatti l’azienda, che ha la sede principale in San Concordio a Lucca, si può tranquillamente definire una “specialista” tanto nel lato tecnico delle riparazioni quanto in quello umano, con personale preparato sempre in negozio che offre un servizio di consulenza immediato con soluzioni rapide ed efficienti.

L’azienda però non si occupa solo di computer, come tiene a precisare il responsabile del punto vendita fornacino Simone Menconi: “molte volte i clienti vengono e chiedono di riparare telefoni e tablet, senza però avere troppe speranze in merito. Noi ci occupiamo anche delle riparazioni di smartphone e tablet e su alcuni modelli, come quelli Apple, alcune riparazioni, come schermo e batteria, riusciamo a farle in circa un’ora, mentre per altri modelli chiaramente si ordinano i pezzi: in breve tempo siamo in grado di riparare qualsiasi tipo di dispositivo”.

Inoltre potrete trovare anche la possibilità di passare a nuovi operatori mobili come Kenamobile, UnoMobile e Ho.mobile con ottime offerte a partire da 5 euro e 99 centesimi ed infine, per la vostra connessione di casa, Eolo fino a 100 Mb/s a partire da 29.90 euro.

Ennebi aspetta quindi tutti i clienti per le offerte natalizie che saranno a breve sui suoi scaffali.



T. B.