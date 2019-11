Barga



Frana lungo la strada per Sommocolonia. Onesti: "Domani manderemo i tecnici"

martedì, 5 novembre 2019, 19:15

di tommaso boggi

Continuano i disagi per il maltempo con una frana lungo la strada per Sommocolonia nel comune di Barga che ha lasciato in parziale isolamento ben 20 residenti della frazione montana.

La frana è avvenuta in mattinata rendendo impossibile per i veicoli il passaggio a causa, più che della massa di detriti, delle numerose pietre di medie dimensioni fra essi, pietre ancora presenti lungo la parete che ha ceduto e che quindi, nonostante la strada sia attualmente percorribile, hanno fatto optare le autorità per una chiusura della strada per evitare danni a eventuali mezzi di passaggio.

L’assessore con delega alla protezione civile Pietro Onesti ha rilasciato una breve intervista sull’argomento ai microfoni della Gazzetta del Serchio:

Assessore, di cosa si è trattato stamattina?

“Un piccolo smottamento di versante con non molto materiale ma, essendoci pietre smosse che avrebbero potuto cadere sulle macchine, abbiamo deciso di chiudere la strada in via preventiva”.

La strada per quanto rimarrà chiusa?

"Domani, se il tempo ce lo permetterà, manderemo i tecnici sul posto per valutare la situazione e intervenire. L'area interessata è un breve tratto mentre le persone coinvolte da questo fatto possono lasciare la macchina negli spiazzi precedenti la frana, oppure posteggiare i mezzi al parcheggio di fronte al monumento a Monticino e facendo poi cento metri a piedi fino alle abitazioni".

Vi sono ancora rischi frana in quel tratto?

“Per ora no ma la maggior parte degli smottamenti rilevanti avviene nel momento del rilascio dell’acqua da parte del terreno dopo la pioggia, per questo siamo cauti anche vedendo l'accumulo di materiali non ancora caduto sulla strada. Il tratto di strada già ora è pulito per evenienze ed emergenze, così che nel caso sia possibile accedervi con le dovute cautele.

Quindi domani la strada riaprirà?

“Supponiamo che domani il tratto verrà riaperto, magari con vari accorgimenti e guardando di fare arrivare sul posto un geologo che evidenzi i punti critici che potrebbero smottare ulteriormente. Però finché l’evento meteorologico non sarà cessato non possiamo fare affermazioni con certezza”.