"Garfagnana in Giallo Barga Noir Lucca Noir 2019", al via l'undicesima edizione

mercoledì, 13 novembre 2019, 12:06

Dal 28 novembre al primo dicembre 2019 si svolgerà l'undicesima edizione del Garfagnana in Giallo Barga Noir Lucca Noir, il festival e premio letterario dedicato al mondo del giallo, del noir e del poliziesco che si svolge tra Lucca e Barga. Tra gli ospiti di questa edizione Marco Malvaldi, Raffaella Fanelli, Roberto Carboni.



L'evento ideato da Andrea Giannasi e curato con Fabio Mundadori è patrocinato dalla Provincia di Lucca, dal Comune di Lucca, dal Comune di Barga, con la collaborazione di Tralerighe libri e libreria Ubik di Lucca.



L'evento è promosso da Prospektiva e dal Giornale della Garfagnana e inserito nel programma delle Città del Libro del Centro per il libro e la lettura (Cepell) e il Mibact.

Il Garfagnana in Giallo Barga Noir Lucca Noir negli anni precedenti ha avuto tra gli ospiti Maurizio De Giovanni, Massimo Carlotto, Marcello Simoni, Loriano Macchiavelli, Giampaolo Simi, Mario Spezi, Marco Vichi.



Il programma prevede la collaborazione e l'intervento degli istituti scolastici superiori "Passaglia", "Fermi", "Pertini" di Lucca e "Isi" Barga.

L'intera manifestazione sarà seguita dalla web Radio 4zero3.

Giovedì 28 novembre

Nell'ambito di Lucca Noir alle ore 10,30 presso l'Agorà Biblioteca comunale di Lucca, "Scrivere nero" laboratorio di lettura e scrittura intorno al mondo del giallo e del noir.

Intervengono due classi degli istituti superiori. Docente del corso: Fabio Mundadori.

Venerdì 29 novembre

Nell'ambito di Lucca Noir alle ore 10,30 presso l'Agorà Biblioteca comunale di Lucca, "Scrivere nero" laboratorio di lettura e scrittura intorno al mondo del giallo e del noir.

Intervengono due classi degli istituti superiori. Docente del corso: Roberto Carboni

Alle ore 17,30 a LuccaLibri Caffè letterario incontro con gli autori finalisti del premio letterario; dalle ore 18,00 incontro con Raffaella Fanelli e presentazione del libro "La verità del freddo. La storia. I delitti. I retroscena. L'ultima testimonianza del capo della banda della Magliana" (Chiarelettere).

Collabora per Estreme Conseguenze, il giornale online che ha ospitato la sua inchiesta sull'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, articoli che hanno permesso, lo scorso gennaio, la riapertura delle indagini da parte della procura di Roma. Ha collaborato per 15 anni con il settimanale «Oggi». Ha scritto per «Sette», «Repubblica», «Panorama», «Visto», «Tu Style», «Stop», «Gente».

Nel 1990 ha vinto la prima edizione del Premio Smau, nel 1997 la prestigiosa Penna d'Oro per la cronaca, nel 2014 il Premio "Genio della donna" assegnato dall'UCSI, Unione Cattolica Stampa Italiana, e nel 2018 il Premio Internazionale al Giornalismo d'Inchiesta "Javier Valdez".

Con Aliberti ha pubblicato nel 2011 Al di là di ogni ragionevole dubbio, il delitto di Via Poma; con EdizioniANordest, nel 2013, Intervista a Cosa Nostra; e nel 2018, per Chiarelettere, La verità del Freddo, il libro-intervista a Maurizio Abbatino, il boss fondatore della Banda della Magliana. Trentacinque gli assassini che ha inseguito e intervistato. Tre i serial killer. Per il settimanale «Oggi» ha incontrato Salvatore Riina e Angelo Provenzano, Gaspare Mutolo e Bruno Contrada, Salvatore Borsellino e Giovanni Impastato. Per la televisione svizzera ha raccolto l'ultima intervista di Licio Gelli.

Ha lavorato in televisione, prima a Verissimo e a Quarto Grado, poi a Chi l'ha visto?, infine a Lineagialla.

Moderano Andrea Giannasi e Fabio Mundadori.

Alle 19 aperitivo letterario con i finalisti della sezione editi del Premio Garfagnana in Giallo Barga Noir 2019.

Sabato 30 novembre

Alle ore 10 presso l'Istituto superiore scolastico di Barga si terrà un workshop di scrittura con gli autori finalisti della cinquina libri editi. Coordina Silvia Redini.

Alle ore 12,30 alla Biblioteca degli Incartati a Fornaci di Barga verranno donati i libri partecipanti all'edizione 2019 del Garfagnana in Giallo. Alla cerimonia saranno presente gli scrittori.

Dalle ore 15,30 presso il Teatro dei Differenti di Barga saluti delle autorità.

Ore 15,45 presentazione dell'Antologia Criminale 2019 con i racconti inediti pubblicata da Tralerighe libri. In antologia: Fulvio Rombo, Giorgia Primavera, Laura Piva, Eleonora Pinca, Chiara Bernardoni, Giuliana Ricci, Riccardo Zinelli, Salvatore Gelsi e Roberto Rossetti, Andrea Perina, Giuliano Fontanella, Francesca Santi, Bruna Baldini, Marco Bonini. Presenta Andrea Giannasi.

Ore 16,15 incontro con i finalisti del Premio Garfagnana in Giallo 2019, sezione libri editi. Sul palco: Lidia Del Gaudio, Mario Falcone, Flumeri & Giacometti, Roberto Gassi, Francesca Gerla, Erica Gibogini, Fabio Girelli, Francois Morlupi, Sonia Sacrato, Nicola Valentini, Roberto Van Heugten, Letizia Vicidomini, Carlo Legaluppi. Presenta Giusy Giulianini.

Ore 17,15 Incontro con i finalisti della sezione ebook: Giuseppe Calogiuri, Diego Collaveri, Mario Gerosa. Sul palco anche i finalisti della sezione Romanzi inediti: Antonio Moresi, Lucrezia Riberi, Annalisa Stancanelli. Presenta Fabio Mundadori.

Ore 17,45 presentazione dei finalisti del Garfagnana in Giallo, premio speciale della giuria libri editi. In finale: Una favolosa estate di morte di Piera Carlomagno (Nero Rizzoli); L'ultima mano di burraco di Serena Venditto (Mondadori); La danza dei veleni di Patrizia Rinaldi (e/o); Gli Illegali di Piernicola Silvis (SEM); Alzati e corri direttora di Silvia Volpi (Mondadori); La Porta del Buio di Franco Limardi di (Leone). Presenta Chiara De Magistris.

Ore 18,45 incontro con Marco Malvaldi, l'autore dei Delitti del Barlume intervistato da Andrea Giannasi, Gina Truglio (libreria Ubik di Lucca) e Fabio Mundadori.

Marco Malvaldi, laureato in chimica presso l'Università di Pisa, ha provato a fare il cantante lirico, ma ha abbandonato dopo poco per tornare alla professione di chimico. Esordisce nella narrativa nel 2007 con la serie dei vecchietti del BarLume, pubblicata da Sellerio: La briscola in cinque (2007), Il gioco delle tre carte (2008), Il re dei giochi (2010), La carta più alta (2012), Il telefono senza fili (2014); La battaglia navale (2016), A bocce ferme (2018). Da questa serie a partire dal 2013 è stata tratta una serie televisiva dal titolo I delitti del BarLume. Ha pubblicato anche Odore di chiuso (Sellerio, 2011, Premio Castiglioncello e Isola d'Elba-Raffaello Brignetti), giallo a sfondo storico, Milioni di milioni (Sellerio, 2012), Argento vivo (Sellerio, 2013), Buchi nella sabbia (Sellerio, 2015) e i saggi L' architetto dell'invisibile ovvero come pensa un chimico (Cortina Raffaello, 2017), Le due teste del tiranno. Metodi matematici

Ore 20,15 presso la sala ricevimento dell'Istituto alberghiero di Barga cena con il delitto a cura di Massimo Lerose dal titolo: "Chi ha ucciso Greta Tuborg?"

La piccola eroina della lotta contro l'inquinamento è anche la discendente della grande famiglia di produttori di birra. I magnati della plastica ma anche i suoi familiari sono contro questa sua battaglia soprattutto per i risvolti mediatici. Durante una cena per una raccolta fondi, la ragazzina viene trovata morta...Al termine della cena con la scoperta dell'assassino si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del Garfagnana in Giallo 2019.

Domenica 27 novembre

Alle ore 10 a Villa Gherardi presso la Biblioteca comunale di Barga "F.lli Rosselli" incontro con Ellery Queen: multivisione di un episodio della serie televisiva .

Ore 13 tradizionale pranzo letterario dell'edizione 2019 presso il ristorante "Il baretto" di Castelnuovo di Garfagnana con gli chef Ruggero e Gianni Dini.

Ore 15,30 Sul Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano presentazione delle date dell'edizione 2020 con la scoperta del nome al quale sarà dedicata la dodicesima edizione.