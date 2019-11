Barga



Il comune a lavoro sulle frane. Onesti: "Riaperta la strada di Mologno"

giovedì, 21 novembre 2019, 18:07

di tommaso boggi

Giorni difficili per il comune di Barga che, come tutta la penisola, ha dovuto affrontare questi venti giorni di pioggia incessante facendo fronte a frane, smottamenti ed infiltrazioni d’acqua come nel caso dell’ISI Barga.

Sono ormai tre i principali casi di smottamenti, in alcuni casi anche ingenti, che hanno gravato maggiormente sulle vite dei cittadini barghigiani con abitazioni parzialmente isolate, come nel caso di Sommocolonia, oppure strade chiuse, con alcuni disagi alla circolazione dei mezzi sul territorio comunale, che è invece il caso della strada di Mologno chiusa due giorni fa.

Pietro Onesti, assessore del comune di Barga con delega ai lavori pubblici, manutenzione e patrimonio, protezione civile e politiche della montagna, ha rilasciato ai microfoni della Gazzetta del Serchio alcune dichiarazioni sull’attuale stato dei lavori:

Assessore Onesti, come è l’attuale situazione per le strade di Barga?

Noi riapriremo alle 18 la strada di Mologno mentre stiamo per procedere con un intervento da 150.000 euro per la frana di Sommocolonia, questa sarà un’operazione ovviamente consistente ma, guardando poi come si è aggravata la situazione, abbiamo fatto bene alcuni giorni fa a chiudere la strada. La frana a Fornioni invece è stata quasi ripristinata ed i lavori sono in corso, ma non vi sono problemi perché la strada è stata riaperta quasi nell’immediatezza, visto che il problema per la viabilità erano più le piante che i detriti caduti.

Alcuni sui social hanno imputato la colpa della frana sulla strada di Mologno alla scarsa pulizia delle cunette.

Come fai a dire che la causa sono le cunette se la frana è venuta dal monte? Non vi sono strade, solo foresta nella zona sopra lo smottamento, questo è stato un caso di caricamento delle reti preesistenti, dovuto all’erosione che c’è sempre stata su quel versante. La zona fu già oggetto di frane in passato, ed avvenne un intervento analogo quindici anni fa se non di più: purtoppo, ripeto, sappiamo che quel versante è soggetto a problematiche di erosione, in caso di forti piogge questi punti deboli tendono a cedere. Per fortuna c’era la rete di contenimento perché se fosse passata una vettura in quel momento avrebbe potuto rimanere coinvolta.

Quindi i lavori sono in corso anche in questo momento?

Le ditte stanno lavorando anche sotto la pioggia come da noi richiesto, infatti alcuni interventi come Mologno dovevano essere risolti nel modo più celere ed efficiente possibile: su una frana di questo genere, con rimozione dei detriti e delle reti coinvolte, rimessa in sicurezza della strada, posizionamento di nuove reti, due giorni e mezzo di lavoro sono stati un’operazione veloce. Capiamo il disagio che può avere creato la chiusura della strada ma non è dovuto alla pubblica amministrazione, quando succedono certe cose noi dobbiamo sempre tutelare l’incolumità dei cittadini.