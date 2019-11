Barga



Inaugurata una panchina rossa contro la violenza all'interno dell'Isi Barga

giovedì, 28 novembre 2019, 13:02

di tommaso boggi

Inaugurata stamattina la prima panchina rossa all'interno di un complesso scolastico, nonché l'85esima in due anni, presso l'aula Magna dell'ISI Barga.



Alla presenza del sindaco Caterina Campani e di una delegazione di rappresentanza per Gallicano e Borgo a Mozzano è stata quindi scoperta, dopo un breve flash mob eseguito dalle ragazze della scuola sotto la direzione della professoressa Lucia Lucchesi, la nuova panchina rossa del comune di Barga, donata da Alessandra Magnani e decorata dalla professoressa Torre Maria Concetta dell'ISI Barga.



La preside Iolanda Bocci ha quindi fatto gli onori di casa: "Il momento di oggi è emozionante ed importante per tutti noi, in questo modo infatti noi ribadiamo il nostro no alla violenza di genere ... alla violenza contro le donne che è tristemente violenza quasi quotidiana" ha concluso la dirigente scolastica.



Il primo cittadino di Barga Caterina Campani ha ribadito come questa sia stata una giornata importante per la comunità: "Questa panchina, la prima all'interno di una scuola, è parte di un'iniziativa partita tanti anni fa, èd è un simbolo per tutti noi. Continuiamo -termina Campani- a lavorare tutti assieme in questa direzione".



L'assessore Serena Da Prato presente per il comune di Gallicano ha invece ricordato la terribile vicenda di Vanessa Simonini, ormai al decimo anno dalla sua morte: "Per me è un emozione ed onore essere qui stamani, perché ricordare Vanessa per la nostra comunità è sempre importante. Ricorderemo Vanessa - ricorda Da Prato alla platea- anche il 7 dicembre, durante la fiaccolata natalizia al decimo anno dalla sua scomparsa. Invito tutti i ragazzi a partecipare".



Simona Girelli, presente invece per Borgo a Mozzano, ha voluto precisare invece che "l'orco, il mostro, non viene da lontano, purtroppo spesso è vicino a noi tra le mura domestiche".

Intervenute anche la commissione per le pari opportunità di Barga, insediatasi da poche settimane, oltre che ovviamente l'associazione "Non Ti Scordar Di Te" promotrice dell'iniziativa delle panchine, che ha illustrato il suo funzionamento e quello dei punto di ascolto dell'associazione a Ponte di Campia e Castelnuovo, portando poi davanti agli occhi dei ragazzi gli allarmanti dati riguardanti la violenza sulle donne nel nostro territorio.



Maria Grazia Forli, madre di Vanessa, ha concluso la mattinata nel ricordo di sua figlia raccontando la sua straziante storia: "Vanessa era una ragazza che amava la vita, piena di speranze e con un futuro davanti, la sua bellezza interiore era fantastica, lei era piena di valori come quello della solidarietà. Non ci sarebbero queste panchine - ha affermato la madre- se venisse insegnato il rispetto".