Iniziano le lezioni dell’Unitre Barga: il calendario

Altri articoli in Barga

martedì, 5 novembre 2019, 16:29

Si intitola "Aria di Ricerca in Valle del Serchio - L'etica della ricerca scientifica nell’epoca della scienza per e dei cittadini" l'appuntamento in programma sabato 9 novembre alle 18, nell'aula magna dell'Isi Barga

martedì, 5 novembre 2019, 15:59

Sabato 9 e domenica 10 novembre, a Fornaci di Barga, l'associazione Arte, espressività e discipline olistiche (Aedo) celebrerà la conclusione del progetto, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, "La rete - Costruire legami, sfuggire all'isolamento"

martedì, 5 novembre 2019, 12:29

La maggioranza del comune di Barga replica alle affermazioni del capogruppo di "Progetto Comune", consigliere Francesco Feniello, in merito alla risposta ricevuta dagli Uffici Territoriali del Ministero dell’Interno sulla convocazione del consiglio comunale a Barga

martedì, 5 novembre 2019, 09:37

Il Comitato per l'Attuazione della Costituzione Valle del Serchio organizza una iniziativa politica per venerdì 8 novembre alle 21 a Fornaci di Barga, presso la saletta sopra la stazione

lunedì, 4 novembre 2019, 15:38

E' stato trovato senza vita lungo la via comunale di Filecchio, nei pressi del numero civico 68, un uomo di 77 anni colto da un malore. L'uomo era uscito di casa per andare a prendere la propria auto e si è accasciato davanti ad alcuni familiari

lunedì, 4 novembre 2019, 11:47

Il libro di Selma Sevenhuijsen, "Signora della porta del cielo", verrà presentato il 10 novembre alla Oxo Gallery a Barga