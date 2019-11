Barga



Isi Barga, Lega e FdI: "La scuola è un bene pubblico e non solo del Pd"

mercoledì, 27 novembre 2019, 16:39

Dopo l'incontro di stamattina tra il presidente della provincia Menesini e gli studenti dell'Isi Barga, al fine di discutere circa le problematiche lamentate dagli alunni in queste ultime settimane, intervengono Yamila Bertieri (Lega), consigliere di Borgo a Mozzano e candidata alla provincia di Lucca con Amanda Lombardi, ed alcuni esponenti di Fratelli di Italia, quali Manuele Domenici, Luca Mastronaldi ed il consigliere provinciale uscente Pietro Frati, presenti sul posto.



Nel comunicato lamentano la negazione dell'accesso, in quanto, l'incontro sarebbe stato riservato - stando a quanto scritto - al solo presidente della provincia Luca Menesini ed agli studenti del plesso scolastico. "Riteniamo - spiegano FDI e Lega - che vi sia stata la mancanza dell'esercizio di un diritto poichè la scuola è un bene pubblico e non solo del PD."



Vista la data ravvicinata delle elezioni provinciali, previste in data 15 dicembre, la Lega, a nome del commissario Luigi Pellegrinotti, ha concluso: "È stato concesso un vantaggio al candidato del PD Menesini, a discapito dei nostri, tra cui Yamila Bertieri, a cui è stato negato il legittimo diritto di poter essere ammessa a visionare le problematiche dell'istituto. Riteniamo quindi, che siano stati violati i diritti di par condicio elettorale. "