Barga



Isi (frigo) Barga, Menesini incontra gli studenti. FdI e Lega protestano: "Noi lasciati fuori"

mercoledì, 27 novembre 2019, 15:17

di tommaso boggi

Un incontro che ha creato non poche polemiche politiche quello del presidente della provincia di Lucca con gli studenti dell’ISI Barga questa mattina (27 novembre) presso l’aula magna del plesso.

L’incontro, a quanto pare, è stato infatti pubblicizzato come aperto al pubblico dal capo di gabinetto del presidente Menesini, cosa che ha portato FdI e Lega a mandare sul posto dei loro rappresentanti che, però, si sono ritrovati tenuti fuori dal plesso scolastico.

“Siamo rimasti scioccati – afferma Domenici Manuele, presente per Fratelli d’Italia e lasciato fuori dalla scuola - perché quando è arrivato il presidente Menesini ci ha detto che questa era una cosa quasi privata tra studenti e provincia, quando il suo capo di gabinetto ci aveva comunicato cose diverse, scrivendoci dove, quando e perché sarebbe avvenuto questo incontro. Non c’è stata data la possibilità di entrare anche solo per ascoltare” ha concluso Domeninci che però non era solo fuori dalla porta ma in compagnia di due suoi compagni di partito: l’ex consigliere di Barga Luca Mastronaldi ed il consigliere provinciale uscente Pietro Frati, ai quali si è aggiunta una rappresentanza della Lega costituita dal consigliere di Borgo a Mozzano, oltre che futura candidata provinciale, Jamila Bertieri e da Amanda Lombardi.

“Sono rammaricato – dice Frati - perché come consigliere provinciale uscente anche io non ho potuto partecipare: se è un incontro tra istituzioni e ragazzi e non politico anche io faccio pare del consiglio provinciale anche se in minoranza, ritengo che fosse quindi corretto lasciare partecipare all’incontro almeno me” termina Frati, seguito poi dal consigliere comunale di Borgo a Mozzano Jamila Bertieri della Lega: “Io ritengo che questa esclusione sia un atto ingiusto, sanità ed istruzione sono pilastri fondamentali della società, avere una scuola ridotta in questo stato nel 2019 è vergognoso. Infiltrazioni d’acqua, studenti che studiano in aule fredde, umide e che per andare a seguire le lezioni devono passare da una scala esterna – continua Bertieri - il diritto allo studio deve essere garantito e sicuro, chiediamo quindi che a breve vi siano interventi tempestivi, diretti e precisi da parte della provincia perché certe situazioni non si ripetano” conclude il candidato provinciale.

Lega e Fratelli d’Italia non sono però gli unici scontenti della giornata, infatti ad avere avuto da ridire sull’incontro è stato anche il consigliere comunale d’opposizione ed ex candidato sindaco di Barga Francesco Feniello, che è riuscito ad entrare nel plesso ma che ha visto essere rifiutata e rimandata a dopo il dibattito coi ragazzi la risposta ad una sua domanda posta al presidente Menesini.

“Sono soddisfatto della presenza del presidente della provincia – ha detto Feniello ai microfoni della Gazzetta del Serchio - ma questi argomenti negli anni sono stati trattati di rado: la manutenzione ordinaria, sia in comune che nei plessi scolastici, abbiamo sempre detto essere mancante. Una buona manutenzione ordinaria è quella che serve per evitare che gli stabili vadano in rovina”.

“La domanda che volevo fare e che mi è stato impedito di chiedere è quella su quando vi sarà la messa in sicurezza sismica dell’ISI 2. Sono circa tre o quattro anni - sia avvia a concludere l’ex candidato sindaco - che se ne parla ma nulla è stato fatto, tant'è che il comune ha dovuto impegnare 47mila euro per mettere dei prefabbricati consentendo ai ragazzi di avere un’aula decente, però questi soldi potevano essere risparmiati ed investiti altrove”.

L’incontro comunque si è svolto tranquillamente nonostante queste polemiche e ha visto i ragazzi dell’ISI interfacciarsi direttamente con il sindaco di Barga Caterina Campani e con il presidente Menesini al quale, tramite una rappresentante del corpo studentesco, hanno fatto presente le varie problematiche della scuola, che spaziano dalle infiltrazioni d’acqua al riscaldamento parzialmente non funzionante, a questi si aggiungono un bagno sempre guasto nell’ISI 2, neon fulminati, la mancanza di tende in molte aule, l’impossibilità da ottobre di aprire alcune finestre del nuovo edificio, l’ormai famosa situazione della scala esterna per arrivare sempre alla famigerata ISI 2, la cui demolizione per far spazio ad una nuova palazzina è in programma a breve, ma anche i vari disagi della succursale di Borgo a Mozzano, dove su tredici classi di ragazzi vi sono solo otto aule ed i rubinetti dei laboratori si intasano continuamente. Tanti altri problemi, piccoli o grandi, che gravano sugli studenti.

Tutte queste criticità sono state oggetto di spiegazioni sia dal presidente Menesini sia dal direttore dell’ufficio tecnico l’architetto Francesca Lazzari, che ha esposto le varie soluzioni ai problemi esistenti approntate dalla provincia, tra cui ad esempio un sostanzioso finanziamento per le scale esterne dell’ISI 2 ed un intervento dapprima di tamponamento da approntare durante le vacanze natalizie, per risolvere temporaneamente le problematiche gravi segnalate, che verranno infine risolte definitivamente con dei lavori durante il periodo primaverile ed estivo.

“Noi ci teniamo tantissimo che questo plesso possa migliorare ed ampliarsi e vogliamo in futuro avere altre occasioni di confronto coi ragazzi - afferma il primo cittadino di Barga Caterina Campani – abbiamo in cantiere molti lavori tra cui uno, che discuteremo col presidente Menesini, riguardante il parcheggio della scuola, al momento sterrato e pieno di buche, per riuscire a bonificarlo ed asfaltarlo” termina Campani.

“Questo mese di novembre è stato il più piovoso degli ultimi cento anni – ha affermato il presidente della provincia Menesini - che, fortunatamente in provincia di Lucca a differenza di altre zone di danni ne ha creati pochi però il livello di piovosità è stato eccezionale e certe situazioni anomali si stanno presentando frequentement. Capiamoci – continua il presidente - che piova in un’aula è un fatto anomalo ed inammissibile di suo, ma il fatto che certi problemi si aggravino così tanto è dato anche dall’eccezionalità della situazione meteorologica, noi siamo qui per prendere nota di ogni cosa ed intervenire rapidamente ed efficientemente” ha concluso Menesini.