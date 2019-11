Barga



Isi (frigo) Barga, scatta protesta degli studenti: "Siamo qui per studiare, non per perdere tempo"

martedì, 19 novembre 2019, 11:18

di tommaso boggi

Non pochi disagi quelli a cui sono andati incontro alcuni studenti dell’ISI Barga ieri mattina, 18 novembre, al rientro da un week-end che ha segnato l’intera penisola per il maltempo.

La forte pioggia è solo però la causa di uno dei problemi affrontati nella mattinata dai ragazzi, che, oltre a delle infiltrazioni che hanno lasciato il segno sul soffitto della classe situata nella vecchia parte del polo scolastico, hanno dovuto far fronte ad una problematica ricorrente in questo periodo dell’anno: la mancanza di riscaldamento.

"Infatti - ha testimoniato un ragazzo, A.M., ai microfoni della Gazzetta del Serchio - l’impianto di riscaldamento dell’aula era solo parzialmente funzionante, fatto che ha costretto i ragazzi prima a fare lezione in cappotto, poi, dopo aver segnalato il problema alla dirigente, a spostarsi in un’altra classe dell’istituto che aveva però solo dieci posti a fronte di un quindicina di ragazzi, situazione che ha portato quindi alcuni giovani a dover seguire la lezione seduti sul pavimento".

A.M. qual è la situazione che vi siete trovati di fronte stamattina?

Già altre classi dell’ISI 2, ovvero la sezione sopra le scuole medie e che comprende liceo linguistico e liceo classico, si erano lamentate dalla preside perché il riscaldamento funzionava solo in parte. Noi appena arrivati abbiamo toccato i termosifoni e non funzionavano, quindi siamo stati costretti a tenere i giacchetti in classe per il freddo.

Cosa è successo poi?

Io e la mia classe abbiamo deciso di andare a chiedere un’altra stanza perché era impossibile fare lezione. Poi in Aula Magna i rappresentanti delle classi interessate e la preside hanno scritto una lettera da spedire alla regione così da risolvere questa situazione.

Quindi vi hanno assegnato una nuova aula momentaneamente.

Si ma noi eravamo una quindicina mentre la classe era da dieci, c’erano studenti che hanno dovuto sedersi per terra. La rappresentante d’istituto è venuta quindi a comunicarci che i lavori erano già partiti e che domattina i termosifoni dovrebbero essere già stati riattivati, questo è ottimo ma oltre al riscaldamento il problema che resta è che, nella solita classe, dopo le piogge di questi giorni abbiamo delle chiazze enormi sui muri, sintomo comunque di una carente manutenzione.

La situazione però non si è risolta il giorno successivo e stamattina (19 novembre) i ragazzi hanno trovato i medesimi disagi, aggravati dalla continua pioggia notturna che ha causato infiltrazioni addirittura nell’ala nuova dell’istituto.

I giovani quindi hanno iniziato una protesta mitigata però dalla preside Iolanda Bocci, comprensiva nei confronti degli studenti, che ha indetto un momento di confronto nell’Aula Magna promuovendo quindi il dialogo coi ragazzi e supportandoli nel chiedere alla provincia di Lucca un intervento rapido. Nella mattinata di domani infatti una delegazione degli studenti andrà alla sede della provincia per tentare di spronare chi di dovere a risolvere la situazione.

“Da un momento di emergenza ne abbiamo ottenuto uno di formazione – ha detto la dirigente Bocci, che con i rappresentanti dei ragazzi ha redatto una lettera da mandare in provincia- in cui i ragazzi si stanno confrontando con noi, tra loro ed impareranno anche ad interfacciarsi con le istituzioni. La manutenzione ovviamente non è una nostra competenza – ha aggiunto la dirigente - ma faremo di tutto per fare si che si torni velocemente a fare didattica: i ragazzi protestano perché sono qui per studiare, non per perdere tempo”.



Sul posto anche i vigili del fuoco di Castelnuovo che hanno provveduto a rilevare le criticità delle infrastrutture ed è atteso a breve l’arrivo di un tecnico dalla provincia per valutare se le infiltrazioni sono un pericolo per gli studenti oppure no.