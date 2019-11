Barga



Isi (frigo) Barga, studenti protestano davanti alla provincia: "La situazione non è più sostenibile"

mercoledì, 20 novembre 2019, 11:34

di barbara ruggiero

Sono più di 120 i ragazzi sotto il palazzo della Provincia di Lucca questa mattina, gli studenti della scuola Isi di Barga si sono mobilitati sin dalle prime ore del mattino per raggiungere il comune toscano. Sono partiti da Castelnuovo di Garfagnana alle 8:40 per arrivare alle 10:00 alla stazione di Lucca. Poi a piedi, muniti di cartelli e fischietti, sono arrivati davanti al palazzo della Provincia a piazza Napoleone, dove è iniziata la manifestazione di protesta.

“La scuola è in decadenza e noi facciamo resistenza” il loro motto, le aule, le scale e tutti i servizi della scuola Isi sono in gran parte allagati, senza riscaldamento e senza una minima garanzia di sicurezza. “La situazione non è più sostenibile” - dichiarano i ragazzi – “E’ necessario un intervento urgente per garantire lo svolgimento delle lezioni”. I ragazzi urlano forte e chiaro “il nostro diritto allo studio è sacrosanto!”.

Eppure questa situazione dichiara una studentessa:” Va avanti da tre o quattro anni”. Possibile che gli organi preposti non abbiano provveduto, da tempo, e in una stagione più appropriata e non d’inverno, a mettere in sicurezza il plesso scolastico Isi? Sono lavori che necessitano tempi medio lunghi e la chiusura della scuola. Ora, con le classi piene di studenti e l’anno scolastico iniziato da tre mesi, la manutenzione e il rispristino dei luoghi crea, ed è inevitabile, una situazione di disagio per tutti, studenti, professori e dirigenti.

Cinque ragazzi accompagnati da Marco Chiari, portavoce dell’onorevole Zucconi, nonché vice commissario a Lucca e membro dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, sono stati ricevuti dal Capo di Gabinetto, Paolo Benedetti e da un architetto, tecnico della Provincia.

Gli studenti, molto motivati e preparati, hanno espresso il loro malcontento e loro preoccupazione per i luoghi dove abitualmente studiano, ribadendo più volte, al Capo di Gabinetto, il loro diritto allo studio. Peccato che il presidente della Provincia, Luca Menesini fosse assente, altri impegni lo hanno trattenuto fuori Lucca.

“Hanno dato incarico ad una società per il ripristino immediato del riscaldamento” dichiara Marco Chiari” Per le infiltrazioni d’acqua e i danni strutturali hanno promesso che interverranno nella chiusura scolastica per le festività natalizie. Nel frattempo mercoledi 27 novembre il presidente della Provincia e i suoi tecnici si recheranno a Barga per verificare visivamente lo stato dei luoghi della scuola”.

Anche la Lega segue con attenzione gli sviluppi della protesta degli studenti dell’Isi di Barga ed era presente con il suo Responsabile Enti Locali Massimiliano Baldini e il commissario provinciale Andrea Recaldin:” Siamo molto preoccupati, in quanto le passarelle dei politici del PD a Barga per gli istituti scolastici sono stati una costante e invece noi ci ritroviamo in queste condizioni con un danno notevole per i giovani studenti. Mercoledì prossimo – concludono gli esponenti della Lega – saremo presenti al nuovo incontro fissato in Provincia e contatteremo anche il Provveditore agli studi di Lucca, Donatella Buonriposi, per mettere anche sul suo tavolo questa urgente problematica”.

La situazione del plesso 1 e 2 a Barga è una vera emergenza, non solo dovuta alla mancanza di riscaldamento, ma e soprattutto per l’incolumità fisica dei suoi studenti, raccontano infatti i ragazzi:” La settimana scorsa un’ insegnante è dovuta ricorrere alle cure mediche perché parte di un soffitto le è crollato in testa, provocandole 7 gg di prognosi e un collare medico”.

Il pericolo è dunque in agguato, si rischia di restare sotto le macerie perché parti di controsoffitto si staccano dalle pareti. Sulla sicurezza non si può attendere, bisogna intervenire prontamente, per scongiurare tragedie ben più gravi.

Il comunicato della Provincia promette bene:“A breve effettueremo le necessarie verifiche sulle coperture dell’edificio scolastico con le piattaforme mobili per capire l’entità dei problemi e, conseguentemente, programmare il tipo di intervento risolutore”. Inoltre, ha promesso Paolo Benedetti agli studenti:”Il padiglione centrale dell’ISI Barga (quello che ospita la segreteria e gli uffici di presidenza) sarà completamente abbattuto e ricostruito grazie ai fondi dei Mutui Bei dove, tra l’altro, il progetto del nuovo Isi Barga è nelle prime posizioni con un finanziamento assegnato di 4.7 milioni di euro. Fondi per i quali si attende ora lo sblocco ministeriale che consentirà di avviare anche gli altri interventi sui progetti Bei realizzati dalla Provincia ed inseriti in graduatoria”.

La manifestazione dei ragazzi è stato un successo, ha “scosso” i piani alti dei palazzi. Non ci resta che seguire da vicino questa vicenda e la Gazzetta sarà in prima fila mercoledì 27 a Barga, ad attendere il Presidente della Provincia Luca Menesini che effettuerà il sopralluogo tecnico della scuola. Gli studenti dell’Isi, liceo classico, linguistico ed economico sociale non saranno mai lasciati soli.

Foto di Ciprian Gheorghita

