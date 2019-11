Barga



Isi (frigo) Barga, studenti ricevuti in provincia

mercoledì, 20 novembre 2019, 11:34

Stamattina un nutrito gruppo di studenti dell'Isi Barga si è recato, in treno, a Lucca per essere ricevuto da un dirigente della provincia a seguito delle proteste legate ai problemi di riscaldamento della scuola e delle infiltrazioni d'acqua nelle aule.



Notizia in aggiornamento



Foto di Ciprian Gheorghita

