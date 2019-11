Barga



La giunta replica a Feniello: "Sempre convocato il consiglio seguendo il regolamento"

martedì, 5 novembre 2019, 12:29

La maggioranza del comune di Barga replica alle affermazioni del capogruppo di "Progetto Comune", consigliere Francesco Feniello, in merito alla risposta ricevuta dagli Uffici Territoriali del Ministero dell’Interno sulla convocazione del consiglio comunale a Barga.

"Prendiamo atto con stupore - esordisce la giunta barghigiana - delle esternazioni fantasiose del capogruppo Feniello. Dal tenore della risposta degli Uffici Territoriali del Ministero, si deduce che il consigliere si sia lamentato di avere poco tempo a disposizione per consultare i documenti dopo la convocazione del consiglio comunale perché gli uffici sarebbero stati chiusi".

"A questo punto - incalza la giunta - sorge la prima domanda: dove è scritto in questo documento di risposta che per quanto precede possiamo dire che la dichiarazione del sindaco “La documentazione era stata messa a disposizione dei consiglieri nel pieno rispetto dei tempi previsti dal regolamento comunale non risponde al vero?” Da nessuna parte. E non poteva esserci scritto, proprio perché abbiamo sempre convocato il consiglio comunale seguendo il regolamento, che prevede tre o cinque giorni di tempo per la consultazione dei documenti correlati alle questioni poste all’ordine del giorno, a seconda della natura della seduta se straordinaria o ordinaria".



"Abbiamo sempre verificato - sottolinea - che i giorni fossero lavorativi (con gli uffici aperti!), benché il regolamento imponga solo tre o cinque giorni di tempo per la convocazione, indipendentemente dalla loro natura festiva o lavorativa. Parlano i documenti. A questo punto una altra domanda: quante volte il consigliere Feniello è venuto a consultare i documenti dopo la convocazione del consiglio comunale? Quante volte durante le riunioni dei capigruppo prima del consiglio ha richiesto ulteriore documentazione? Mai!"

"Allora di che cosa stiamo parlando? - attacca il gruppo - Questa amministrazione opera nella legalità e trasparenza. Si può dire la stessa cosa di quello che scrive e asserisce il consigliere Feniello, che mette in bocca agli Uffici del Ministero concetti e frasi che non sono mai state scritte? La legalità è anche onestà intellettuale. Su una cosa possiamo convenire con lei consigliere Feniello: è dal 1995 che è in vigore questo regolamento comunale e nessuna delle minoranze che si sono susseguite nel tempo hanno contestato la sua applicazione. Ma è chiaro a tutti, l’unico rispettoso delle leggi è lei. Gli altri sono tutti incapaci. E naturalmente tutti poco disponibili, a sentire lei!"

"Si può discutere e parlare di tutto - aggiunge la maggioranza -: sull’opportunità delle scelte che vengono portate avanti, sulle priorità in termini di investimenti... si chiama fare politica. E qui accettiamo ogni critica e ogni confronto. Ma non siamo disposti ad accettare in silenzio insinuazioni ed accuse sulla mancanza di legalità e trasparenza dell’operato del sindaco, della giunta, del gruppo consiliare e del consiglio comunale".

"Vogliamo inoltre esprimere e ribadire la piena fiducia a tutti i dipendenti comunali - conclude - che hanno operato ed operano correttamente e che sono sempre stati disponibili con tutti i consiglieri e cittadini".