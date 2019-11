Barga



La nuova Commissione Pari Opportunità si presenta

martedì, 19 novembre 2019, 11:58

Sabato 23 novembre alle ore 16 nella Sala Consiliare verrà presentata alla cittadinanza la nuova Commissione Pari Opportunità di Barga insediata ufficialmente il mese scorso.



Le otte donne nominate in rappresentanza di vari settori, dal lavoro, al volontariato, alla cultura, al sociale sono Erica Baroncelli, Vittoria Cardella, Gioia Casci, Benedetta Donati, Sonia Maria Ercolini, Oriana Rafanelli, Manuela Ricci e Giulia Santerini. Mentre ne fanno parte per diritto le assessore comunali Sabrina Giannotti e Francesca Romagnoli e le consigliere Maresa Andreotti, Lorenza Cardone, Sabrina Moni, Claudia Gonnella, Chiara Pinelli e la consigliera con la delega alle Pari Opportunità Beatrice Balducci. All'insediamento presieduto dalla Sindaca Caterina Campani, sono state votate all'unanimità Sonia Maria Ercolini come Presidente e Vittoria Cardella come Vice-Presidente.



La Commissione si è subito messa a lavoro per coordinare alcuni eventi con delle realtà del territorio che verranno presentati sabato. La prima iniziativa importante, grazie alla collaborazione con ISI Barga, sarà lunedì 25 novembre in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: un Flash Mob itinerante per le scuole di Barga partendo dalle Scuole Medie alle 9.00, a seguire alle 9,30 ISI 11, ore 10,15 Scuola Materna, ore 11 Scuole Elementare e per finire alle 12 l'ultima esibizione davanti al Teatro. Durante la mattinata alcune componenti della Commissione saranno presenti in Piazza Pascoli con un punto informativo e la consegna dei fiocchi bianchi. L'iniziativa per dire NO alla violenza proseguirà giovedì 28 alle 12,15 con l'inaugurazione all'ISI Barga della 85° panchina rossa, gentilmente donata da Alessandra Magnani. Precederanno alle 11 nell'Aula Magna i saluti delle autorità e gli interventi da parte di Maria Stella Adami Presidente dell'associazione "Non ti scordar di te" e di Maria Grazia Forli mamma di Vanessa.

Per informazione cpo.barga@gmail.com o pagina fb