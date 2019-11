Barga



La provincia interviene per risolvere i problemi all'Isi Barga

martedì, 19 novembre 2019, 15:17

La provincia di Lucca ha inviato oggi (martedì 19 novembre) i propri tecnici all'ISI di Barga per i problemi di infiltrazioni causate dalle incessanti piogge di questi giorni e per il malfunzionamento parziale dell'impianto di riscaldamento.

Dopo le verifiche e i sopralluoghi effettuati e la successiva riorganizzazione di alcuni spazi e percorsi, si può affermare che i problemi evidenziati non destano particolare preoccupazione e che i disagi per docenti e studenti sono limitati alla chiusura di un pianerottolo di una scala interna (indicata dai Vigili del Fuoco) che costringe ad utilizzare una scala esterna per salire dal piano terra al primo piano di un'ala dell'edificio scolastico.

Le infiltrazioni sono sicuramente causate dalla pioggia incessante che dura ormai da 20 giorni e che si è incuneata nella copertura nella parte vecchia della sede scolastica dove sarà puntellato un solaio nella zona della scale interdette. Per precauzione è stata sgomberata una piccola aula già trasferita dalla Dirigenza scolastica in un altra ala della scuola con disagi limitati, quindi, sul fronte dell'attività didattica.

La Provincia effettuerà delle verifiche più accurate sulla copertura utilizzando le apposite piattaforme, soltanto però quando le condizioni meteo lo consentiranno, mentre oggi sta intervenendo la ditta per risolvere i problemi legati al malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento che, lo ricordiamo, già in passato aveva creato qualche difficoltà quando le temperature si erano abbassate parecchio. La Provincia, che ha ben chiaro questo problema, ha in programma di intervenire in maniera radicale per risolvere una volta per tutte le difficoltà dell'impianto termico dell'Isi di Barga, probabilmente durante le festività natalizie.