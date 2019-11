Barga



"Le vie dei Medici", progetto per un turismo culturale

lunedì, 18 novembre 2019, 15:05

Conoscere Barga e la sua storia di terra di confine sotto il governo dei Medici. Questo è lo scopo di "Le vie dei Medici. Barga terra di confine", un progetto di turismo culturale pensato e promosso da Unitre Barga e Istituto Storico Lucchese sez. di Barga in collaborazione con l'amministrazione comunale; il progetto ha ottenuto un contributo e il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana ed è stato inserito nel calendario ufficiale delle manifestazioni per il quinto centenario della nascita di Cosimo I de Medici.

"Le vie dei Medici" intende far riscoprire, attraverso visite guidate da parte di esperti di storia locale, il legame tra Barga e i Medici e come esso sia ancora oggi visibile in città. Barga infatti è stata un'enclave fiorentina dal tardo Medioevo fino alla vigilia dell'Unità d'Italia, storia che ha lasciato non solo tangibili tracce, ancora oggi visibili nell'urbanistica, nell'architettura, nell'arte e nella società cittadina ma anche un'impronta sul territorio, come nel caso della Via dei Remi che conduceva il legname dai boschi dell'Appennino al polo marittimo di Pisa-Livorno, o le cave di diaspro da cui si estraeva la pietra usata per la costruzione delle Cappelle Medicee di San Lorenzo.

Gli incontri si concentreranno sulla presenza medicea nel centro storico e negli immediati dintorni, svolgendosi secondo il seguente calendario:

sabato 30 novembre Percorso "La via degli Angeli", dedicato alla storia della famiglia barghigiana degli Angeli e alla nobiltà barghigiana. Partenza ore 11.00 da Villa Gherardi (via dell'Acquedotto, 18), durata 60'

domenica 8 dicembre Percorso "La via dei Della Robbia", dedicato alle stupende opere in terracotta invetriata conservate nelle chiese di Barga. Partenza ore 15.00 da Porta Reale, durata 90'

sabato 14 dicembre Percorso "La via del podestà", dedicato al Museo Civico e ai suoi tesori. Ritrovo ore 11.00 al Museo Civico di Barga (Arringo del Duomo), durata 60'

La partecipazione ai percorsi è libera, gratuita e accessibile a tutti; per informazioni 3490837492.