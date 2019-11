Lo spettacolo del "doppio tramonto" a Barga: scoperta una targa

Altri articoli in Barga

mercoledì, 6 novembre 2019, 09:15

Una partecipata e sentita conferenza stampa, ieri in comune a Barga, per la presentazione di un grande evento culturale e storico, che si svolgerà venerdì 8 novembre alle 10.30 al Cinema Roma, gentilmente messo a disposizione dalla famiglia Lorenzini

martedì, 5 novembre 2019, 21:53

Marialina Marcucci, presidente della fondazione Carnevale di Viareggio, ha detto basta e ha voluto dirne quattro a chi tira sempre in ballo la famiglia Marcucci, Aldo Grandi e Piero Angelini compresi

martedì, 5 novembre 2019, 19:15

Continuano i disagi per il maltempo con una frana lungo la strada per Sommocolonia nel comune di Barga che ha lasciato in parziale isolamento ben 20 residenti della frazione montana

martedì, 5 novembre 2019, 16:29

Si intitola "Aria di Ricerca in Valle del Serchio - L'etica della ricerca scientifica nell’epoca della scienza per e dei cittadini" l'appuntamento in programma sabato 9 novembre alle 18, nell'aula magna dell'Isi Barga

martedì, 5 novembre 2019, 15:59

Sabato 9 e domenica 10 novembre, a Fornaci di Barga, l'associazione Arte, espressività e discipline olistiche (Aedo) celebrerà la conclusione del progetto, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, "La rete - Costruire legami, sfuggire all'isolamento"

martedì, 5 novembre 2019, 12:29

La maggioranza del comune di Barga replica alle affermazioni del capogruppo di "Progetto Comune", consigliere Francesco Feniello, in merito alla risposta ricevuta dagli Uffici Territoriali del Ministero dell’Interno sulla convocazione del consiglio comunale a Barga