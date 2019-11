Barga



Marcello Viglione porta Barga a... Sanremo

venerdì, 29 novembre 2019, 15:14

di tommaso boggi

Quest’anno anche un po’ di Barga salirà sul palco del teatro Ariston a San Remo dove, tra i venti finalisti della categoria giovani che competono per un posto al festival della canzone in prima serata su Rai1 il 7 dicembre, ci sarà anche l’artista pisano Mike Baker con il brano “Stupido”, nato dalla penna di Marcello Viglione e prodotto da Alessandro Di Dio Masa, con l’etichetta indipendente Musicantiere.

Classe 1996 Viglione è un nome già noto nel mondo della musica barghigiana, prima per la cover band “The Strangers” e nell’ultimo anno con “La Casa dei Melograni”, gruppo che conta già ben tre video musicali con canzoni originali e più di 20mila visualizzazioni al brano più ascoltato.

Com’è avere una tua canzone in prima serata su Rai1?

È un’emozione unica perché la musica è una passione a cui dedico un sacco di tempo ma soprattutto sono contento che la canzone sia a San Remo cantata da Mike che, oltre ad essere un cantante estremamente bravo, è una persona con cui vado d’accordo e con cui mi trovo bene a collaborare, stiamo scrivendo molte altre cose e c’è feeling tra noi. Il fatto che la canzone vada su Rai1 cantata da lui è qualcosa che mi rende molto fiero e mi fa un piacere enorme.

Ci sono quindi altri progetti i cantiere con Baker?

Si con lui abbiamo già scritto molto altro materiale che è però ancora in stato di elaborazione, dobbiamo definire alcune cose però abbiamo un sacco di idee molto interessanti: “Stupido” è un pezzo che tratta di amore, dolce, questi saranno anche di generi differenti.

“Stupido”, come è nata questa canzone?

Era una sera che io e Mike eravamo a Pisa durante la Luminara, infatti nella canzone vi sono molti riferimenti alla festa come “il cielo che esplode” ad esempio, ci trovammo in Piazza dei Cavalieri e c’era una ragazza. A quel punto noi abbiamo iniziato scherzando a fantasticare, immaginandoci una storia, dopo sono tornato a casa ed ho scritto il testo di getto suonando la chitarra, poi ho chiamato Mike e gli è piaciuta, ha adorato il fatto che nonostante fosse una canzone d’amore nel ritornello vi fosse quella che poi è un’offesa.

Da quant’è che sei nel mondo della musica?

Io iniziai a suonare la chitarra nel 2005, quando ancora ero piccolo, prima di scrivere canzoni però io per tanto tempo ho messo sulla carta solo pensieri.

Ad un certo punto sono passato prima a scrivere testi rap e quando ho visto che mi veniva facile, istintivo, che mi faceva stare bene, ho iniziato a portare brani originali con “La Casa dei Melograni” ed a scrivere anche per altra gente, tutti artisti che secondo me emergeranno e per i quali mi piace scrivere sopratutto se si instaura un rapporto come quello con Mike, che è molto simile a me come carattere cosa che ha creato un’ottima intesa tra noi.