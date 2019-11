Barga



Marcheschi (FdI): "Interesserò la provincia affinché intervenga per sistemare le criticità all'Isi Barga"

martedì, 19 novembre 2019, 16:49

Il consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi), portato a conoscenza del problema da Luca Mastronaldi, rappresentante Fdi per la zona di Barga, interviene dopo la protesta degli studenti all'Isi Barga.



"Interesserò la provincia di Lucca - afferma - affinché intervenga per sistemare le criticità all'Isi di Barga. Pioggia o non pioggia i ragazzi non possono stare in classi umide e soprattutto senza riscaldamento. Serve un intervento tempestivo e radicale, perché non si verifichino in futuro disagi simili. Le infiltrazioni d'acqua, che hanno lasciato il segno sul soffitto della classe situata nella vecchia parte del polo scolastico, sono un problema contingente ma sembra invece che la mancanza di riscaldamento sia una problematica ricorrente in questo periodo dell'anno".