Barga



Mastronaldi (FdI): "Palazzetto dello sport, quando l'inizio dei lavori?"

venerdì, 29 novembre 2019, 10:11

L'ex consigliere comunale e candidato sindaco di Barga, Luca Mastronaldi (Fratelli d'Italia), torna a far sentire la sua voce in merito alla vicenda legata al palazzetto dello sport.



"A distanza di alcuni mesi da quando avevo posto l'attenzione sulla vicenda palazzetto dello sport a Barga e dopo le elezioni comunali - commenta -, torno su un argomento che è a cuore della comunità barghigiana e non solo. Da sopralluogo da me effettuato non si vede alcuna traccia di inizio lavori. Eppure mi era parso di capire che sarebbero iniziati molto velocemente! Chiedo quindi all'amministrazione comunale di Barga di comunicare in maniera chiara e inequivocabile quando la cittadinanza potrà nuovamente usufruire del suo palazzetto dello sport".