Barga : filecchio



Muore in strada colto da un malore

lunedì, 4 novembre 2019, 15:38

Tragedia consumatasi oggi a Filecchio, frazione del comune di Barga. Lungo la via comunale, nei pressi del numero civico 68 (vicino a un noto ristorante della zona), è stato infatti ritrovato a terra, incosciente, un uomo di 77 anni.



Subito è scattata la telefonata al 118, intorno alle 14.15. La centrale ha mandato sul posto l'automedica di Barga e un'ambulanza senza medico. Per il paziente però non c'è stato nulla da fare. Sul posto il 112 per i rilievi. Si è trattato sicuramente di un malore. L'uomo era uscito di casa per andare a prendere la propria auto e si è accasciato davanti ad alcuni familiari.