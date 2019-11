Barga : fornaci di barga



Presentato il secondo rapporto di sostenibilità di Kme

martedì, 26 novembre 2019, 16:00

Presentato a Fornaci di Barga, all’Auditorium dell’Academy di Economia Circolare di KME, il Secondo Rapporto di Sostenibilità dell’azienda.



Il saluto introduttivo è stato del direttore dello stabilimento KME di Fornaci di Barga, ingegner Michele Manfredi. L’illustrazione del rapporto è stata fatta da Francesco Ferrante, socio fondatore di GMI (Greening Marketing Italia), la società di reporting di sostenibilità che ha curato anche quest’anno lo studio. Le conclusioni dell’incontro sono state tratte da Ermete Realacci, Presidente di Symbola. Tra il pubblico erano presenti l’assessore regionale Marco Remaschi e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di Confindustria.

Tra le novità del rapporto di quest’anno c’è da segnalare l’allargamento dei siti esaminati. A quello di Fornaci di Barga, infatti, si sono aggiunti quelli di Besançon in Francia e di Barcellona, in linea con il piano di progressivo allargamento dell’analisi a tutti i siti Europei del Gruppo. "Gli esiti della rendicontazione per il 2018 - ha sottolineato Michele Manfredi - confermano gli ulteriori progressi compiuti nella costruzione di un futuro più sostenibile per l’impresa, per gli stakeholder e per il territorio e in linea sempre di più con i criteri di circolarità. A titolo di esempio si segnala come nel 2019, grazie alle attività di efficientamento energetico degli ultimi anni e alla decisione strategica di conversione della fusione da gas a elettrico, si sia potuto cedere le quote di emissione di CO2 accumulate negli anni e non utilizzate, pari a circa 31.000 ton di CO2 che per l’azienda si sono tradotte in un beneficio economico di circa 800.000 Euro e per l’ambiente in un beneficio equivalente alla CO2 assorbita in 10 anni da 50.000 alberi".

Francesco Ferrante ha illustrato nei dettagli gli esiti della rendicontazione, che ha preso in esame i vari fattori del processo produttivo, da quello economico a quello sociale, ambientale nonché etico. Da segnalare la crescita ulteriore della capacità di riciclo, non solo del metallo, e la riduzione degli sprechi energetici e di acqua, a conferma della vocazione dell’azienda alla circolarità, già evidenziata nel Report dell’anno precedente. In questa prospettiva - ha concluso Ferrante - si innesta pienamente il piano di rilancio presentato da KME per passare all’autoconsumo energetico e all’ulteriore abbassamento dei livelli di emissioni.

Nelle sue conclusioni, Ermete Realacci ha voluto mettere in risalto come il Report su KME confermi che la scelta della sostenibilità e della circolarità sia premiante per le aziende. Il sistema produttivo italiano, da tale punto di vista, è all’avanguardia anche in Europa (un terzo delle imprese italiane ha migliorato le performances nel 2018 e tutte queste hanno investito in sostenibilità e circolarità).



L’economia circolare intesa nella sua interezza, anche prevedendo adeguati impianti per il recupero energetico e per la gestione dell’ “end of waste”,non è più soltanto un fattore etico, ma è un vero e proprio fattore di competitività per l’industria manifatturiera. Deve essere accompagnata da un quadro normativo adeguato.