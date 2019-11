Barga



Progetto Comune: esce Pinelli, entra Pieroni

mercoledì, 27 novembre 2019, 20:06

di tommaso boggi

Uno scossone improvviso oggi ha colpito l’opposizione di Barga, con la fuoriuscita dal gruppo Progetto Comune, che fa capo a Francesco Feniello, di Chiara Pinelli, in favore del primo dei non eletti Gesualdo Pieroni. La surroga verrà approvata giovedì 28 novembre alle ore 21 durante il consiglio comunale e sancirà così il ritorno di Pieroni in Palazzo Pancrazi dopo cinque anni di assenza.

“Per la mia sensibilità individuale – asserisce Pinelli in una breve nota – il percorso intrapreso fin qui, non rispondeva più al progetto politico iniziale”. La Gazzetta del Serchio ha quindi fatto alcune domande a Pieroni riguardo il suo rientro nell’opposizione barghigiana:

Pieroni lei non è nuovo all’opposizione nel comune di Barga...

Si, questa è la mia seconda esperienza in consiglio comunale, entrai dieci anni fa con la lista Spazio Libero Oriano Bartolomei sindaco.

È stato sorpreso dal ritiro di Pinelli dalla carica?

Sorpreso no, più che altro mi è dispiaciuto per Chiara, nei giorni scorsi ho parlato con lei e mi aveva detto che stava maturando questa decisione. Ho cercato di consigliarla ma dopo un po’ di tempo ha presentato le dimissioni, non sono stato sorpreso quindi perché sapevo l’idea che stava maturando.

Progetti in cantiere per il suo debutto all’opposizione?

Per il momento no, poi conferirò con gli altri membri del mio gruppo e vedrò che iniziative intraprendere assieme.