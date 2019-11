Barga



"Progetto Ultimora", coinvolti anche gli studenti dell'Isi Barga

venerdì, 29 novembre 2019, 13:27

Gli studenti, accompagnati dagli insegnanti referenti, hanno partecipato lo scorso 1 dicembre 2018 alla presentazione/inizio del progetto che si è poi articolato durante l'anno scolastico con incontri di formazione sui contenuti scientifici riguardanti il tema AIDS, realizzati dal dottor De Gennaro e contenuti sul tema della discriminazione, realizzati dagli operatori dell' U.O. Educazione e promozione della salute. Gli studenti hanno inoltre ricevuto una formazione da esperti dei linguaggi della comunicazione e hanno realizzato una performance teatrale, video, foto e articoli giornalistici, che verranno presentati il 2 dicembre all'evento finale del progetto. Tali prodotti potranno essere visibili su un blog creato appositamente per il progetto, fruibile dai giovani e dalla cittadinanza tutta.



"Progetto Ultimora" si innesta nel Percorso Benessere a Scuola, che ha come obiettivo la promozione del benessere tra i giovani, attraverso lo sviluppo delle competenze emotive relazionali cognitive, individuate dall'OMS come importanti per attivare un processo di crescita personale e di acquisizione di consapevolezza, rispetto alle scelte di salute e di vita./ Il percorso è ormai a sistema dal 2009 ed ogni anno si rinnova con la firma di accordi di collaborazione tra dirigenti delle 13 scuole superiori di Lucca e l'Educazione alla salute; si articola in una formazione insegnanti e studenti ai temi di LSE/PE.



Ogni anno sono coinvolti direttamente nel percorso circa 600 studenti,: 514 nell'a.s passato, che hanno "contagiato" con le loro attività circa 3000 compagni nelle varie scuole (la popolazione scolastica totale della Piana di Lucca è circa 7800 studenti).



Per la zona di Lucca e Valle del Serchio hanno partecipato:



Ist. Civitali dell'ISI Machiavelli: 20 studenti

Ist. Pertini ; 34 studenti

Isi Barga : 20



Versilia:



Isi Marconi Viareggio; Liceo Artistico Stagi Pietrasanta: 70 studenti totali



