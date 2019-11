Barga



Si presenta il libro di Selma Sevenhuijsen alla Oxo Gallery

lunedì, 4 novembre 2019, 11:47

Il libro di Selma Sevenhuijsen, "Signora della porta del cielo", verrà presentato il 10 novembre alla Oxo Gallery a Barga.

Avete mai sentito parlare di Sirene a due code? Selma Sevenhuijsen ne ha viste molte in Italia, su tombe e templi Etruschi e in chiesette paleocristiane. Le ha incontrate anche all'interno di chiese e cattedrali, fin dentro San Pietro, a Roma. Inizia cosi' il suo percorso di ricerca, dove scopre che la sirena bicaudata è un retaggio dei culti della Dea proveniente da tempi lontani. Era anticamente un simbolo della Dea Madre, custode del ciclo vitale e guardiana del tempo. In questo libro l'autrice ci accompagna in un viaggio attraverso l'Italia, alla scoperta dei luoghi dove è ancora possibile trovare la sirena. Con l'aiuto di tante ricchissime illustrazioni impareremo a decifrare il linguaggio simbolico della sirena bicaudata. Davanti ai nostri occhi si dispiega un percorso d'iniziazione che contribuisce tuttora, a migliorare l'equilibrio tra femminile e il maschile in ambito culturale e religioso. Un 'affascinante guida di storia dell'arte e di storia spirituale, da leggere a casa sul divano o da usare come manuale per appassionati viaggi di gruppo e vacanze piene d'ispirazione.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

16:00 – 16:45 Passeggiare nel labirinto del cuore al Duomo di Barga

16:45 – 17:15 Doppio Tramonto dal Duomo

17:15 – 17:30 Processione con la sirena dal Duomo a Oxo Gallery (Via Borgo , 28)

17:30 – 19:00 Presentazione del libro di Selma Sevenhuijsen all' Oxo Gallery intitolato: Signora della Porta del Cielo: Viaggio in Italia alla ricerca della sirena bicaudata con le musiche e i canti de "La Dama e L'Unicorno" e lavori artistici dell'autrice del libro.

In caso di pioggia l'evento inizierà alle 17.30 in OxoGallery.