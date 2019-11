Barga



Simonini riconsegna le tessere della Lega: "Buttati fuori da persone mai viste prima"

sabato, 2 novembre 2019, 12:43

di tommaso boggi

Una decisione drastica quella di Simone Simonini, ex segretario della Lega Mediavalle e Garfagnana, consigliere provinciale e candidato per il Carroccio alle ultime elezioni amministrative a Barga, che, assieme ad un gruppo di "fedelissimi", ha annunciato con una conferenza stampa l'uscita dal partito con la riconsegna delle tessere.



"Ci siamo iscritti alla Lega - ha detto Simonini - quando di certo non era il primo partito nazionale e siamo stati una delle sezioni più attive sin da subito facendo tantissimi gazebi sul territorio. Il nostro lavoro è stato riconosciuto da tutti, compresi gli avversari politici: siamo stati un movimento che ha cercato sempre il bene della cittadinanza".



Simonini ha poi raccontato la storia dietro questa decisione: "Nel 2016 siamo entrati con una sezione regolarmente eletta che il 28 luglio di questo anno è stata commissaria, ci siamo trovati improvvisamente buttati fuori da persone mai viste prima. Ho scelto nel 2018 di candidarmi a Barga - continua l'ex consigliere provinciale - dopo una chiacchierata con Matteo Salvini, che mi chiese di portare il mio impegno su Barga affiancato da una persona del partito che ci avrebbe aiutato. L'unico ringraziamento che mi sento di esprimere è infatti nei confronti del deputato Guglielmo Picchi, che mantenne la promessa".



Quindi l'ex segretario ha iniziato a maturare l'idea dopo le elezioni a Barga: "Alla conclusione di queste elezioni abbiamo potuto constatare che, a esclusione di Picchi, nessuno del partito si è presentato sul territorio nonostante gli inviti. Il 28 di luglio quindi ci siamo ritrovati con una lettera, che per assurdo ci ringraziava per il buon lavoro svolto, con la quale siamo stati messi da parte. Abbiamo quindi fatto ricorso senza alcuna risposta dal partito né dalla sezione regionale che ha rinviato ogni incontro a data a destinarsi. Così - si avvia a concludere Simonini - siamo giunti alla decisione di riconsegnare le nostre tessere, chiedendo di essere cancellati da tesserati del partito"



In merito al futuro Simonini resta vago: "Il nostro impegno in questi anni è stato grande e le persone ce lo riconoscono, continueremo sicuramente ad impegnarci politicamente e non escludiamo di prendere nuove vie politiche in futuro, senza favoritismi e senza chiedere niente in cambio".



La conferenza si è quindi conclusa con il chiarimento di quella che sarà la posizione nei confronti del Carroccio: "Noi non rinneghiamo niente, questa è stata una bellissima esperienza e la Lega non ci troverà nemici, con attacchi a titolo gratuito, come invece è stato fatto con noi".