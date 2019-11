Barga : mologno



Traliccio pericolante, Enel: "Sostegno dismesso da tempo"

martedì, 26 novembre 2019, 09:10

In riferimento alla segnalazione in merito al traliccio pericolante sulla riva del fiume Serchio in località Mologno, nel territorio comunale di Barga, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che il sostegno è dismesso da tempo e non ha più alcun conduttore elettrico collegato.

"La linea elettrica denominata “Barga 2”, infatti - dichiara Enel -, è stata completamente interrata più di un anno fa ed i cavi aerei sono stati eliminati. L’abbattimento e la rimozione del traliccio sono attività già programmate ed assegnate ad un’impresa specializzata e saranno effettuate non appena le condizioni meteorologiche e della sponda fluviale lo consentiranno".