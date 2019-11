Barga



Trovato in possesso di droga e materiale per lo spaccio: 56enne finisce in carcere

lunedì, 25 novembre 2019, 19:22

Nella tarda mattinata del 22 novembre, i militari della stazione dei carabinieri di Barga hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti P. F., 56enne di Barga, celibe, impiegato comunale, pregiudicato.

I militari operanti, nell’ambito di uno specifico servizio predisposto per infrenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito un controllo con successiva perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire e sequestrare: 670 grammi di hashish, suddivisi in sei panetti; 196 grammi di hashish, suddivisi in 18 ovetti racchiusi nel cellophane; due flaconi di metadone, per complessivi 157 grammi; quattro coltellini con evidenti segni di sostanza stupefacente; due bilancine elettroniche di precisione; una bilancina tradizionale con relativi pesi; materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente; e, infine, la somma in contanti di 350 euro.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e il soggetto arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato tradotto in carcere a Lucca in attesa dell’udienza di convalida.

Nella mattinata odierna il G.I.P., nell’udienza svolta in carcere, ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.