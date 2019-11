Barga



Una giornata di storia e cultura dedicata a Nazareno

mercoledì, 6 novembre 2019, 09:15

Una partecipata e sentita conferenza stampa, ieri in comune a Barga, per la presentazione di un grande evento culturale e storico, che si svolgerà venerdì 8 novembre alle 10.30 al Cinema Roma, gentilmente messo a disposizione dalla famiglia Lorenzini. In questa sede verrà presentato il trailer del docufilm storico “La Provincia di Lucca e la Grande Guerra”, realizzato da Nazareno Giusti e da Cesare Baldassarri.

L’emozione dei partecipanti alla conferenza, dal sindaco Caterina Campani agli altri partecipanti, era palese e sincera, ed era dovuta alla grande amicizia e al dolore del ricordo dell’amico Nazareno, che recentemente ci ha lasciato, e che aveva realizzato e condiviso queste belle attività storiche.

Il documentario storico è composto da sei puntate, che verranno successivamente trasmesse da NoiTv. Il film è stato interamente finanziato ed è di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che lo ha gentilmente concesso per questa presentazione straordinaria, dedicata alla memoria di Nazareno Giusti. Infatti riporta in apertura una dedica speciale in suo ricordo.

A seguire verrà presentato anche il volume storico “Cento anni dall’armistizio 1918-2018, La Grande Guerra: la stampa ritrovata”, edito a cura della Fondazione Ricci, e che raccoglie gli atti della mostra/convegno tenuta lo scorso anno in occasione del Centenario della fine della Grande Guerra, presso i locali della Fondazione Ricci. Un eccezionale lavoro di ricerca storica dei vari quotidiani locali, che avevano curato particolarmente Nazareno e la dottoressa Moscardini.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio e il logo della presidenza del consiglio dei ministri, ed è svolta in collaborazione con il comune di Barga, e l’Associazione Cento Lumi e l’Istituto Storico Lucchese Sezione di Barga, e della linea Gotica della Lucchesia: il film storico contiene una serie di interviste a storici locali, ed è incentrato, come riporta il titolo, sul territorio. Storie, aneddoti, interpretazioni, raccontati da storici locali che danno una visione e una interpretazione della portata storica della Grande Guerra legata al nostro territorio.

Anche il libro riporta una serie di saggi storici personali di Umberto Sereni, Sara Moscardini, Vittorio Lino Biondi, Natalia Sereni, Ivano Stefani, Piergiuliano Cecchi, Paolo Salvi e Cristiana Ricci, e anche dallo stesso Nazareno Giusti; la sua lettura ci offre una ampia visione storica della guerra e della sua penetrazione nella provincia di Lucca.

Sarà una giornata di importante portata storica, alla quale hanno già aderito le autorità locali, e numerose scuole tra le quali l’ISI di Barga e l’Istituto Comprensivo; l’evento sarà dedicato alla memoria dell’amico Nazareno.



A. C.