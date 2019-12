Barga



A Barga il 14° Festival del Cioccolato

martedì, 3 dicembre 2019, 12:20

Anche quest’anno il Centro Storico di Barga ospiterà il Festival del Cioccolato; la manifestazione organizzata dal comune di Barga e dalla società WE Planner di Barbara Bonuccelli giunta alla 14^ edizione.

Gli stand della manifestazione, alla quale si accede senza alcun ticket di ingresso, saranno aperti nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 dicembre dalle ore 10 alle ore 20 .

Anche l’edizione 2019 si preannuncia particolarmente golosa ed intensa; accanto ai cioccolatai del nostro territorio saranno presenti produzioni di cioccolatai provenienti dalla Toscana, ma anche la rinomata cioccolata di Modica e quest’anno una pregiata produzione proveniente da Cuneo.

Fra i partecipanti alla manifestazione gli studenti dell’Istituto Alberghiero F.lli Pieroni di Barga, sempre presenti negli eventi del territorio, proporranno i loro lavori al cioccolato e nel corso delle giornate si cimenteranno in lavorazioni dal vivo. Così come la Pasticceria Cioccolateria Lucchesi permetterà di apprezzare la lavorazione in diretta del cioccolato, l’appuntamento è presso il laboratorio e negozio in Piazza Matteotti a poche centinaia di metri dal Centro Storico.

Nei due giorni del Festival Barga “si veste” a tutto tondo di cacao: accanto ai cioccolatai i bar, ristoranti e trattorie del Centro Storico di Barga proporranno per i loro clienti speciali piatti a tema con un’offerta veramente vasta e stuzzicante;

come di consueto i visitatori troveranno anche i Polentari di Filecchio che proporranno oltre ai loro classici, golose “perle di polenta con cioccolato fondente”.

Barga in Cioccolato aprirà a Barga le festività Natalizie; il mercatino che accompagna nei due giorni la festa del cioccolato non potrà quindi che assumere l’aspetto del Natale. Numerosi i banchi previsti di artigiani, hand-made, che saranno posizionati lungo tutto il tratto di strade e piazze da Porta Reale a Piazza del Sargentone con banchi anche nella piazzetta sovrastante le Sale della Memoria e all’interno della Volta dei Menchi. Domenica 8 il Mercatino si arricchirà dei banchi su Largo Biondi e degli antiquari che esporranno come ogni seconda domenica del mese sul Piazzale Fosso.

I banchi del mercatino nelle due giornate saranno aperti dalle ore 10 alle ore 20 con un ulteriore appuntamento dalle ore 21 alle ore 22 di sabato 7 dicembre in occasione del tradizionale concerto di campane suonate ininterrottamente dai bravissimi campanari di Barga per il “Solenne doppio dell’Immacolata Concezione”.

Tra gli appuntamenti con lo shopping non va dimenticata la novità: Sabato 7 dicembre sul Piazzale del Fosso giunge a Barga Il Mercatino da Forte dei Marmi. Un tocco glamour al clima natalizio.

Ancora tanti sono gli appuntamenti in Barga nei due giorni del Festival:

- La Befana di Barga sarà presente in piazza Garibaldi nei pomeriggi delle due giornate per incontrare i bambini e ricevere le loro letterine.

- Apertura straordinaria del campanile del Duomo a cura de “I campanari di Barga” nei pomeriggi;

- Speciali e gustose visite guidate del Centro Storico di Barga;

- Sabato 7 dicembre alle ore 16,30 sopra Sale della Memoria ”Ti racconto il Natale in Cioccolato” illustrazioni con il cacao per incantare grandi e piccini a cura di Ghibli. Replica alle ore 18.

- Domenica 8 dicembre nel pomeriggio musica live in Piazza Garibaldi e animazione per bambini in giro per il centro storico per l’intera giornata;

Per consentire ai visitatori di raggiungere la festa senza problemi di parcheggio sabato e domenica sarà attivo un servizio di NAVETTA dalla ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20 da e per Zona Campo Sportivo a Barga Giardino e Piazzale Fosso.

Per la realizzazione dell’evento un ringraziamento a Pro Loco Barga, ad ArtCom Barga, a I Campanari di Barga, a Le donne di Barga per Barga, alla Associazione per le tradizioni La befana di Barga, al gruppo lavoriamo insieme, alla Associazione Cento Lumi , a Unitre Barga, alla Associazione Strada del Vino e dell’Olio, al personale dei servizi comunali, agli sponsor e a tutti coloro che stanno fattivamente collaborando per la miglior riuscita della manifestazione.

Per i dettagli, per conoscere di più su quanto sia possibile trovare e degustare a Barga vi invitiamo a visitare la pagina Facebook di WE Planner dove è stato creato un evento dedicato alla manifestazione.