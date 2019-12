Barga



A Barga la magia del "presepe vivente"

giovedì, 19 dicembre 2019, 12:43

di tommaso boggi

Spenge ormai 39 candeline il presepe vivente di Barga, ormai tradizione consolidata del paese, che vedrà anche quest'anno il 23 dicembre dalle ore 20 più di 150 figuranti rievocare per le sue strade la natività.



"Questa è una manifestazione a cui teniamo molto - afferma il sindaco Caterina Campani - solo il numero degli anni la dice lunga su quanto sia profondo il nostro legame con la tradizione del presepe vivente".



Il sindaco ha poi ringraziato a nome di tutta la comunità Giancarlo e Sara Cella, storici Giuseppe e Maria ritratti nella classica locandina dell'evento, che dopo anni lasciano il loro posto a due nuovi figuranti.



La partenza dell'evento sarà dalla piazza del comune da via di Borgo, seguirà in piazza Angelio e continuerà in un percorso organizzato fino al Duomo dove ci sarà la tradizionale natività. La sacra famiglia partirà alle 21 e 30 e visiterà tutte le posizioni del presepe, per poi arrivare circa alle 22 e 30 al Duomo dove i I campanari saluteranno con il "doppio" il loro arrivo.