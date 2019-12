Barga



A Sommocolonia il 75° anniversario della storica battaglia

sabato, 21 dicembre 2019, 12:23

Importante giornata all’insegna della storia quella che si terrà giovedì 26 dicembre a Sommocolonia in ricordo del 75° anniversario della storica battaglia avvenuta in questi luoghi: partendo dalle ore 9:30 con la deposizione delle corone al Monumento Monticino e alla Rocca della Pace, alle 10:30 seguirà la cerimonia religiosa. Più tardi, la deposizione della corona al Monumento au Caduti di fronte alla Chiesa e la presentazione del libro “Braided in Fire" di Solace Wales. Per l'evento, a cura del comune di Barga e patrocinato dall'ANPI, dall’associazione Ricreativa Sommocolonia e dall'ATVL, il nome scelto è stato “per non dimenticare”: tema che oggi più che mai, si ripresenta attuale.