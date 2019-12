Barga



Area di ricerca, si analizzano i questionari: preoccupa l'inquinamento in Valle

giovedì, 12 dicembre 2019, 09:09

di viola pieroni

Importante e partecipato l’incontro svoltosi ieri sera all'Isi Barga, gestito dall'Associazione “La libellula”, per quanto riguarda il progetto “Cities Health - Aria di Ricerca in Valle del Serchio", che prevede un'indagine epidemiologica partecipata coinvolgendo attivamente la cittadinanza nella stesura di un protocollo di ricerca che produrrà dati sulla salute in relazione all'inquinamento, valorizzando anche la conoscenza locale sugli aspetti economici e sociali della storia della zona.

A seguito dei saluti della sindaca Caterina Campani si è svolta una presentazione della complessa iniziativa che vedrà numerosi esperti (e non) dibattere per quanto riguarda lo stato di salute del nostro territorio: nella prima parte sono stati analizzati dal professor Biggeri i questionari somministrati, mentre a seguire il professor Petrini dell’Università di Pisa ha illustrato una ricerca che prevede sondaggi del territorio al fine di uno studio profondo dell’inquinamento a livello ambientale locale.

“In questo progetto innanzitutto si è svolta un importante parte “citizen"- spiega il professor Biggeri - ovvero un impegno non indifferente della popolazione nello svolgimento dei questionari e della mobilitazione al fine di migliorare questa scienza da e per i cittadini".

Alcuni obiettivi della “Cities Health" in questo territorio sono stati redatti per punti, e ad ora le parti completate sono le prime tre: conoscere i casi di malattie osservati, implementare la rete di monitoraggio ambientale e conoscere l'etica della ricerca e la Citizen science, tutto questo al fine di avere un'idea generale sullo stato di salute nella valle. Per quanto riguarda le complicanze sanitarie, preoccupanti sono i dati che riguardano una maggiore incidenza rispetto alla media regionale di malattie respiratorie, coronariche e dell'apparato urinario: qui entrano in gioco i questionari, ovvero il punto quattro: conoscere e essere consapevoli di cosa pensano i cittadini della salute della popolazione della valle e qual è la loro percezione dello stato dell’ambiente. Su 1025 questionari distribuiti, 915 erano validi e in base ad essi sono emersi dati interessanti: qui è entrata in gioco la signora Bruna de Marchi, sociologa, che ha analizzato finemente la correlazione tra il responso generale della popolazione presa in esame nei questionari e eventuali problemi di salute. Quello che è emerso è che l'inquinamento ambientale suscita molta preoccupazione tra i cittadini, nel complesso incute senso di insicurezza l'aria che respiriamo, come anche il terreno e l'acqua, e queste supposizioni si basano su opinioni chiare e ben definibili; per quanto riguarda le conseguenze sull'organismo le malattie della tiroide e i tumori (timore storico nella nostra zona per i livelli di incidenza di alcuni tipi) sono reputati in stretta connessione con problemi a livello ambientale, in piccola parte si è notato un collegamento con malattie cardiovascolari, mentre molte persone hanno anche affermato che trovano una correlazione tra le malattie renali e l’inquinamento. Oltretutto, c’è una forte consapevolezza a livello popolare di quanto i metalli pesanti siano tossici per i reni e la loro presenza è percepita come molto rilevante nella valle, in particolar modo quelli di provenienza antropica.

Al punto cinque si mostra la volontà di condividere con i cittadini la scelta delle malattie che sarebbe più opportuno indagare e a seguire (punto sei) definire i possibili scenari e le implicazioni di sanità pubblica: infatti il responso di questa ricerca prevede la “scelta” tra vari scenari, partendo da quello in cui le malattie (prese in analisi in particolar modo quelle renali) risultino tuttavia nella norma fino ad arrivare a quello in cui si manifestano criticità evidenti: da tenere a mente che qualora fosse presente una forte incidenza di casi di malattie simili tra loro e una anomalia ambientale per quanto riguarda determinati parametri, non sarebbe necessario alcun approfondimento ma piuttosto una tempestiva messa in atto di misure di bonifica e di pulizia.

Infine il professor Petrini dell’università di Pisa, dipartimento di scienze della terra, ha parlato inizialmente di come dai questionari emerga una forte correlazione tra degrado ambientale e salute, che quindi comporta un vuoto giuridico di norme ambientali legate legalmente a quelle sanitarie, e a seguire ha illustrato un breve excursus sulla situazione ambientale della zona: lo studio che verrà attuato prenderà in esame in particolare la distribuzione di elementi potenzialmente tossici in suoli e in acque nella media valle del Fiume Serchio grazie appunto alla collaborazione tra Università di Pisa e Comune di Barga, sondando le sorgenti naturali e/o antropiche di eventuali contaminanti.

Gli obiettivi sono fondamentalmente di avere un quadro preliminare sulla qualità dell'acqua e del suolo, se sono presenti contaminazioni e in caso quali sono i contaminanti, quale fine fanno nel ciclo organico e una volta ricostruita la cornice generale, cercare di mitigare gli impatti negativi.

Infine la sindaca Caterina Campani ha concluso ringraziando il geologo Balatri e la sua collaborazione, come anche quella di tanti altri sindaci della Mediavalle-Garfagnana (di cui lei è stata promossa portavoce) che grazie alle loro amministrazioni si renderanno partecipi di spunti per azioni conseguenti a questo progetto, mettendo in campo importanti misure per tutelare la salute ed il territorio.