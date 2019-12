Barga



Barga capitale del cioccolato

martedì, 3 dicembre 2019, 12:20

di tommaso boggi

Un programma ricco e con grandi novità quello della 14esima edizione di Barga in Cioccolato, organizzato da We Planner Eventi di Barbara Bonuccelli assieme al comune di Barga, che aprirà ufficialmente la stagione delle feste natalizie del paese sabato 7 e domenica 8 dicembre.

Come tutti gli anni saranno tredici gli espositori presenti alla manifestazione, con il ritorno a Barga della cioccolata di Modica e l’aggiunta quest’anno di una cioccolateria di Cuneo, per un evento che diventa sempre più grande e attrattivo tanto per i turisti quanto per chi vuole portare i suoi prodotti.

La “due giorni” del cioccolato a Barga non sarà solo esposizione e degustazione agli stand, numero associazioni e privati sono infatti coinvolte nell’organizzazione con menù a tema presso tutti i bar e ristorianti del centro storico, la pasticceria Fratelli Lucchesi che mostrerà la lavorazione del cioccolato, i Polentari di Filecchio ed i ragazzi della scuola alberghiera di Barga, che proporranno i loro lavori col cioccolato ai curiosi.

“L’amministrazione esprime tutta la sua soddisfazione per questa edizione – afferma il primo cittadino del paese Caterina Campani - che vede la presenza di cioccolaterie anche esterne alla Toscana, segno di come il nome di Barga sia conosciuto a livello nazionale”.

Inoltre sarà presente dalle 10 alle 20 sia il tradizionale mercatino dell’antiquariato, presente ogni seconda domenica del mese che, durante il sabato, il Mercatino di Forte dei Marmi sul piazzale del Fosso il quale riaprirà poi dalle 21 alle 22 durante il tradizionale “Solenne doppio dell’Immacolata Concezione”, che vedrà le campane del Duomo di Barga suonare come ogni anno ininterrottamente per un’ora.

Questo e tanto altro a Barga in Cioccolato, che vedrà inoltre la presenza di un servizio navetta dalle 10 alle 12 e poi dalle 15 alle 20 dal campo sportivo del paese e ritorno.