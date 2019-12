Barga



"Barga in Cioccolato", un successo l'edizione 2019

giovedì, 12 dicembre 2019, 12:38

Domenica 8 dicembre si è conclusa l’edizione 2019 di “Barga in Cioccolato”, il 14° Festival del Cioccolato che si è svolto nel centro storico di Barga da Piazzale Fosso/Porta Reale fino a piazza del Sargentone. Un percorso davvero lungo e denso di attrattive che quest’anno è proseguito con lo show-cooking della Cioccolateria Lucchesi nel laboratorio di Piazzale Matteotti.

Anche quest’anno il centro storico di Barga si è riempito di visitatori, quasi all’inverosimile nel pomeriggio di domenica, per degustare il cioccolato e non solo dei selezionati produttori presenti; per degustare le ottime polente, anche accostate al cioccolato della Associazione Filecchiese; per degustare gli speciali menù al cioccolato dei ristoranti e trattorie.

I visitatori sono stati attirati oltre che dalla cioccolata dalla Magia del Centro storico di Barga già in “veste” Natalizia e dai numerosi banchi dai prodotti hand made che hanno dato alla festa un vero tocco magico.

WE Planner di Barbara Bonuccelli, organizzatrice della manifestazione, ringrazia tutti i visitatori che hanno accolto l’invito a partecipare a Barga in Cioccolato, ringrazia i Cioccolatai e gli operatori economici che hanno presentato al meglio i loro prodotti con tanta capacità professionale e passione; gli artigiani hand made che hanno riempito ogni piazza con tanti articoli natalizi, ringrazia i Polentari di Filecchio, i campanari di Barga che ancora una volta con la apertura del campanile hanno permesso di ammirare Barga da un punto strategico.



"Un grazie - dichiara - a tutti coloro che in modi diversi hanno collaborato alla riuscita della manifestazione dalla Associazione” La Befana di Barga”, alla Pro Loco Barga, alle Donne di Barga per Barga, alla Associazione “Lavoriamo Insieme” che ha preparato uno speciale albero di Natale, agli sponsor della manifestazione, a tutti i proprietari dei locali gratuitamente concessi per l’organizzazione dell’evento e alla Associazione Arcadia, agli abitanti del Centro Storico che con la loro disponibilità hanno reso possibile l’evento nella cornice unica di Barga Centro Storico. Un ringraziamento all’Istituto Alberghiero F.lli Pieroni di Barga che nella Galleria Comunale ha dato una superba dimostrazione delle capacità professionali acquisibili in quella scuola. Un plauso agli studenti e ai professori che gli hanno guidati. La società WE Planner ringrazia infine, ma non certo per ultimo, la Amministrazione Comunale di Barga per la fiducia risposta nella società per l’organizzazione dell’evento. Un arrivederci alla edizione 2020".